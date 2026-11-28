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Νέα συγκλονιστικά στοιχεία, μαρτυρίες αυτοπτών και σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του 21χρονου Αλέξανδρου Κετίκογλου στη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) έφερε στο φως η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», δύο χρόνια μετά την τραγωδία.

Οι αποκαλύψεις αφορούν το σκληρό καψόνι που καταγγέλλεται ότι υπέστη ο νεαρός καταδρομέας, τη συμπεριφορά εκπαιδευτή, τις προειδοποιήσεις του νοσηλευτή, αλλά και την καθυστέρηση εννέα ωρών μέχρι την ενημέρωση της αρμόδιας αστυνομικής υπηρεσίας.

Το μπρελόκ των ΟΥΚ και η συγκλονιστική έκκληση του παππού

Με ένα μπρελόκ που φέρει την ένδειξη «ΟΥΚ», δώρο του εγγονού του, στα χέρια και εμφανώς συγκινημένος, ο παππούς του Αλέξανδρου, Παναγιώτης Ροπόκης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον χαμό του.

«Από μικρό παιδί έλεγε: “Παππού, εγώ θα γίνω βατραχάνθρωπος, θέλω να είμαι στο νερό για να τιμήσω την πατρίδα μου”», ανέφερε με συγκίνηση.

Δείχνοντας το μπρελόκ, περιέγραψε τη συμβολική σημασία που είχε για τον Αλέξανδρο: «Υπηρετούσε στη ΣΜΥΝ και μου λέει: “Παππού, θα στο δώσω αυτό να το έχεις, είναι ιερό”. Αντικατοπτρίζει την ιεροσύνη για τον εγγονό μου τον Αλέξανδρο».

«Άκουσα τις μαρτυρίες και έπαθα σοκ» – Τι λέει ο στενότερος φίλος του

Συγκλονισμένος από τις νέες μαρτυρίες εμφανίστηκε και ο στενότερος φίλος του Αλέξανδρου, με τον οποίο μεγάλωσαν μαζί στην ίδια γειτονιά της Πρέβεζας.

Όπως ανέφερε, όσα αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή τον σόκαραν, καθώς άνθρωποι που φέρονται να είδαν με τα μάτια τους όσα συνέβησαν αποφάσισαν πλέον να μιλήσουν.

«Η αλήθεια είναι ότι σοκαρίστηκα από τις μαρτυρίες. Από τα παιδιά που είδανε με τα μάτια τους τι έχει συμβεί και μίλησαν για να οδηγηθούν αυτοί που φταίνε στη Δικαιοσύνη. Η δικαίωση είναι το λιγότερο που ζητάμε», τόνισε.

Όπως εξήγησε, ο Αλέξανδρος δεν συνήθιζε να μιλά για όσα τον απασχολούσαν, καθώς δεν ήθελε να στενοχωρεί τους ανθρώπους του.

Εννέα ώρες μέχρι την ενημέρωση της Αστυνομίας – Ο χώρος είχε ήδη καθαριστεί

Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τις ενέργειες που ακολούθησαν το περιστατικό στη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών, εντός του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 12:00 το μεσημέρι της 29ης Νοεμβρίου 2024, ενώ η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία ενημερώθηκε στις 21:00 το βράδυ, δηλαδή εννέα ώρες αργότερα.

Επιπλέον, κατά την αυτοψία των αστυνομικών δεν εντοπίστηκε κανένα αντικείμενο που να σχετίζεται με την υπό διερεύνηση υπόθεση, καθώς, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, ο χώρος είχε ήδη καθαριστεί.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε και το ζήτημα του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού. Οι αστυνομικοί κατέγραψαν στην αυτοψία τους την ύπαρξη καμερών σε διάφορα σημεία της ναυτικής εγκατάστασης, μεταξύ άλλων στις πύλες εισόδου και σε τμήματα του στρατοπέδου.

Ωστόσο, δεν καταγράφηκε η ύπαρξη καμερών στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν η άσκηση στην πισίνα. Το ερώτημα που παραμένει είναι εάν αξιοποιήθηκε το υλικό από τις υπόλοιπες κάμερες και τι ενδεχομένως κατέγραψε.

«Δεν με άφησε να τον βοηθήσω» – Η μαρτυρία του ζευγαριού στην άσκηση

Σημαντική ήταν η μαρτυρία του εκπαιδευόμενου που αποτελούσε το ζευγάρι του Αλέξανδρου στην άσκηση κολύμβησης με δεμένα άκρα, γνωστή ως «δελφινισμός».

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο νεαρός δυσκολευόταν να επιπλεύσει εξαιτίας του άγχους που αντιμετώπιζε κατά τη διάρκεια της άσκησης. Όταν ζήτησε από τον κατηγορούμενο εκπαιδευτή να του επιτρέψει να βοηθήσει τον Αλέξανδρο, εκείνος αρχικά αρνήθηκε.

Όπως περιγράφει, στη συνέχεια, έπειτα από εντολή του εκπαιδευτή και με τη συνδρομή δεύτερου εκπαιδευτή, κατάφεραν να βγάλουν τον νεαρό από το νερό.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ακολούθησε νέο περιστατικό μέσα στην πισίνα.

«Μετά ο κατηγορούμενος εισήλθε στην πισίνα και προέβη σε ναυαγοσωστικό πνιγμό (σ.σ. πατητή), διάρκειας περίπου είκοσι λεπτών», αναφέρεται στην κατάθεση που παρουσιάστηκε στην εκπομπή.

Ανάλογη αναφορά περιλαμβάνεται και σε μαρτυρία δεύτερου προσώπου, το οποίο επιβεβαιώνει ότι ο εκπαιδευόμενος είχε ζητήσει να βοηθήσει τον Αλέξανδρο, αλλά αρχικά δεν του δόθηκε άδεια.

Η προειδοποίηση του νοσηλευτή που φέρεται να αγνοήθηκε

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η κατάθεση του νοσηλευτή που βρισκόταν στον χώρο της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο Αλέξανδρος βυθίστηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης και χρειάστηκε να διασωθεί. Ο νοσηλευτής τού χορήγησε οξυγόνο και εκτίμησε ότι δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει την εκπαίδευση.

Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του, εξέφρασε με σαφήνεια την αντίθεσή του στους εκπαιδευτές για τη συνέχιση των ασκήσεων από τον νεαρό.

«Χορήγησα στον Κετίκογλου οξυγόνο και έκρινα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Κατέστησα σαφέστατη την αντίθεσή μου στους εκπαιδευτές ο θανών να συνεχίσει τις ασκήσεις», αναφέρει.

Καταγγελία για σωματική βία και «πατητή» διάρκειας έως 17 λεπτών

Μία ακόμη κατάθεση συνεκπαιδευόμενου του Αλέξανδρου περιλαμβάνει ιδιαίτερα σοβαρές αναφορές για τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου εκπαιδευτή.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο εκπαιδευτής κατηγόρησε τον νεαρό ότι προσποιούνταν, ενώ φέρεται να άσκησε και σωματική βία σε βάρος του.

Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, τον εξανάγκασε σε ναυαγοσωστικό πνιγμό, διάρκειας περίπου 15 έως 17 λεπτών, ενώ ο συνήθης χρόνος της συγκεκριμένης δοκιμασίας, σύμφωνα με την κατάθεση, δεν ξεπερνούσε τα τρία λεπτά.

Ο ίδιος μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν είχε παρατηρήσει στο παρελθόν ανάλογη συμπεριφορά του συγκεκριμένου εκπαιδευτή απέναντι σε άλλον εκπαιδευόμενο.

Η μπλούζα των ΟΥΚ που φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για το καψόνι

Μία από τις σημαντικότερες νέες αποκαλύψεις αφορά ένα περιστατικό που φέρεται να προηγήθηκε κατά μία ημέρα του θανάτου του Αλέξανδρου και ενδέχεται να συνδέεται με όσα ακολούθησαν.

Μάρτυρας, ο οποίος τότε ήταν εκπαιδευόμενος του Πολεμικού Ναυτικού και είχε μεταφερθεί μαζί με άλλους συμμαθητές του από τον Πόρο στον Σκαραμαγκά για προεκπαίδευση, περιέγραψε όσα θυμάται από εκείνο το βράδυ.

Όπως ανέφερε, ορισμένοι εκπαιδευόμενοι απομακρύνθηκαν χωρίς άδεια από τον χώρο τους και κατευθύνθηκαν προς την εγκατάσταση των ΟΥΚ. Εκεί, ένας από αυτούς φέρεται να πήρε για πλάκα μία μπλούζα των ειδικών δυνάμεων που ήταν κρεμασμένη.

Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει ο μάρτυρας, έγινε γνωστό ότι η μπλούζα ανήκε στον Αλέξανδρο.

«Άρχισε να κυκλοφορεί ότι το παιδί που του έλειπε η μπλούζα ήταν αυτό που του έγινε το καψόνι. Μάθαμε ότι από τη στιγμή που την έχασε ήταν αρκετά εκνευρισμένος ο εκπαιδευτής του και του έκανε τόσο έντονο καψόνι», ανέφερε.

Ο ίδιος περιέγραψε και την αναστάτωση που επικράτησε μεταξύ των εκπαιδευομένων, καθώς κάποιοι γνώριζαν ποιος είχε πάρει την μπλούζα, αλλά δίσταζαν να μιλήσουν, φοβούμενοι τις συνέπειες.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι μία εκπαιδεύτρια, η οποία φέρεται να είχε συνοδεύσει την ομάδα στον χώρο των ΟΥΚ, την επόμενη ημέρα ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένη και αποχώρησε κλαίγοντας.

Ο μάρτυρας εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδέχεται να συνδεόταν με την ανησυχία της για όσα είχαν προηγηθεί.

«Είχε χάσει το χαμόγελό του»

Μια διαφορετική, ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα για την ψυχολογική κατάσταση του νεαρού περιέγραψε γυναίκα που τον είχε γνωρίσει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ).

Η γυναίκα εργαζόταν ως πολιτικό προσωπικό στους τομείς της τραπεζοκομίας και της καθαριότητας και θυμάται τον Αλέξανδρο ως ένα ήσυχο, ευγενικό και πρόθυμο παιδί, που βοηθούσε τους εργαζομένους και δεν δημιουργούσε προβλήματα.

«Ήταν το μοναδικό παιδί που μας βοηθούσε αρκετά, ακόμη και στο στρώσιμο. Δεν έπαιρνε ποινές αυτό το παιδί», ανέφερε.

Ωστόσο, όπως περιγράφει, μετά τη μετάβασή του στην εκπαίδευση των ΟΥΚ παρατήρησε σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά του.

«Όταν ήταν στο Ναυτικό ήταν πολύ καλύτερα σε σύγκριση με τα ΟΥΚ. Είχε χάσει το χαμόγελό του. Δεν ήταν ο Αλέξανδρος που ήξερα. Εδώ φοβόταν να μας μιλήσει», υποστήριξε.

Μάλιστα, περιέγραψε ένα περιστατικό στον χώρο της λάντζας, κατά το οποίο ο εκπαιδευτής φέρεται να αντέδρασε έντονα όταν ο νεαρός επιχείρησε να μιλήσει στις γυναίκες που εργάζονταν στην τραπεζοκομία.

«Μία φορά που μας μίλησε, του φώναξε μέσα στη λάντζα. Δυνατά όμως! “Σου απαγορεύω να μιλάς μ’ αυτές. Δεν έχεις δουλειά, ρε!” Αυτό ακριβώς του είπε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτό θα το πιεις τώρα» – Η καταγγελία για το ποτήρι με το ξίδι

Η ίδια γυναίκα προχώρησε και σε μία ακόμη σοβαρή αποκάλυψη, περιγράφοντας περιστατικό που, σύμφωνα με την καταγγελία της, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πρωινού γεύματος.

Όπως ανέφερε, ο εκπαιδευτής ζήτησε από εργαζόμενη της τραπεζοκομίας να του φέρει ξίδι, παρότι δεν προβλεπόταν να υπάρχει στο συγκεκριμένο γεύμα.

Αφού το προμηθεύτηκε, φέρεται να έδωσε στον Αλέξανδρο ένα μικρό πλαστικό ποτήρι και να του ζήτησε να το πιει αμέσως.

«Αυτό θα το πιεις τώρα, αυτή τη στιγμή», φέρεται να του είπε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο νεαρός υπάκουσε χωρίς να αντιδράσει.