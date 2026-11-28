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Την έντονη αντίδραση της Βραζιλίας προκάλεσαν οι δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαρακτήρισε «ντοπαρισμένο» το βραζιλιάνικο κρέας, πυροδοτώντας νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Γαλλίας και της μεγαλύτερης οικονομίας της Νότιας Αμερικής.

Η κυβέρνηση της Μπραζίλια εξέφρασε τη λύπη της για τις τοποθετήσεις του Γάλλου προέδρου, υποστηρίζοντας ότι διαδίδουν παραπληροφόρηση και έρχονται σε αντίθεση με τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία σχετικά με την παραγωγή ζωικών προϊόντων στη χώρα.

Οι δηλώσεις του Μακρόν έγιναν την Τετάρτη (25/11), κατά τη διάρκεια συνάντησής του με εκπροσώπους αγροτικών συνδικάτων στο Παρίσι. Ο Γάλλος πρόεδρος υπερασπίστηκε τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εισαγωγές βραζιλιάνικου κρέατος και πουλερικών, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ τον Σεπτέμβριο.

Η επίμαχη δήλωση Μακρόν για το «ντοπαρισμένο» κρέας

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ο Μακρόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στάση που υιοθέτησε η Γαλλία απέναντι στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur, του εμπορικού μπλοκ της Νότιας Αμερικής.

«Είμαι περήφανος για τον αγώνα που δώσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προτού αναφερθεί στις εισαγωγές ζωικών προϊόντων από τις χώρες της Mercosur, με ιδιαίτερη αναφορά στη Βραζιλία.

«Και το “ντοπαρισμένο” κρέας, αν μπορώ να το θέσω έτσι, ή μάλλον το κρέας από τις χώρες της Mercosur, ιδίως τη Βραζιλία, που έφτανε στα λιμάνια μας και, ως εκ τούτου, εισερχόταν στις αγορές μας χωρίς να συμμορφώνεται με τους κανόνες μας, τελικά απαγορεύτηκε», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

French President Macron called Brazilian meat “doped” and welcomed the EU’s suspension of Brazilian animal product imports. “The doped meat, so to speak, particularly Brazilian meat, which reached our ports and markets and did not comply with our rules, ended up being banned,” Macron said. — Clash Report (@clashreport) November 26, 2026

Η απάντηση της Βραζιλίας και οι αιχμές για προστατευτισμό

Απαντώντας στις δηλώσεις, η βραζιλιάνικη κυβέρνηση υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει αυστηρό σύστημα υγειονομικών ελέγχων, το οποίο, όπως ανέφερε, επιβεβαιώθηκε και από πρόσφατο ευρωπαϊκό έλεγχο. Παράλληλα, τόνισε ότι τηρεί αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις και εξάγει κρέας σε συνολικά 177 αγορές παγκοσμίως.

Η Μπραζίλια υπενθύμισε επίσης ότι προμηθεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση με ζωικές πρωτεΐνες εδώ και δεκαετίες, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία της για τον «σαφώς πολιτικό χαρακτήρα» των πρόσφατων ευρωπαϊκών περιορισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τη Γαλλία να επανεξετάσει τη στάση της με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης των καλών διμερών σχέσεων.

«Ενόψει των προστατευτιστικών πιέσεων, πρέπει να υπερισχύουν τα συμφέροντα των διμερών σχέσεων, με οδηγό πάντα τον αμοιβαίο σεβασμό και την αμοιβαιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η βραζιλιάνικη πλευρά.

The Brazilian government criticized statements by French President Emmanuel Macron, who questioned the quality of meat produced in the South American country and supported European restrictions on imports from the sector. In a joint statement, the Brazilian Ministries of Foreign Affairs and Agriculture accused the French president of disseminating information that contradicted available technical and scientific evidence on Brazilian livestock production. The controversy arose after Macron told French agricultural organizations that Brazilian meat was “doped” and praised the European Union (EU) limitations on certain products from Brazil. Brazilian authorities defended the sanitary controls applied to domestic production and noted that the country exports animal protein to 177 international markets while maintaining trade relations with Europe for decades. The statement also highlighted that a recent European audit gave a positive assessment of Brazilian poultry and beekeeping production chains. Brazil also stated that its environmental legislation requires levels of native vegetation preservation that, in some cases, exceed European standards. #Brazil #France #EmmanuelMacron #EuropeanUnion #teleSUREnglish — teleSUR English (@telesurenglish) November 27, 2026

Εξαγωγές δισεκατομμυρίων για τη Βραζιλία

Η αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη οικονομική σημασία, καθώς η Βραζιλία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς κρέατος παγκοσμίως, με το βόειο κρέας να κατέχει σημαντικό μερίδιο στις εμπορικές της συναλλαγές.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Γεωργίας της χώρας, οι εξαγωγές βραζιλιάνικου βοείου κρέατος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε περίπου 1,84 δισ. δολάρια το 2025, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής αγοράς για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Η νέα αντιπαράθεση προστίθεται στο ήδη τεταμένο εμπορικό κλίμα γύρω από τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur, με τη Γαλλία να διατηρεί επιφυλακτική στάση απέναντι στις εμπορικές παραχωρήσεις και τη Βραζιλία να ζητά την αποφυγή μέτρων που θεωρεί προστατευτικά.