Διάβημα διαμαρτυρίας επέδωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Κουβέιτ στον Ιρανό πρέσβη μετά από την επίθεση με drones εναντίον της μοναρχίας του Κόλπου που προκάλεσε τον θάνατο δύο Ιταλών.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ κάλεσε τον Μοχάμαντ Τοτόνζι και επέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας «για τις συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις εναντίον του Κράτους του Κουβέιτ, η πιο πρόσφατη από τις οποίες ήταν η χθεσινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος», όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Από κοινού Κουβέιτ και Ιταλία επέρριψαν χθες την ευθύνη για την επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία, με την ιταλική διπλωματία να αναφέρεται σε «μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν» που στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Κουβέιτ, «συμπεριλαμβανομένου ενός σταθμού ανίχνευσης αντιαεροπορικής άμυνας όπου εργάζονταν δύο Ιταλοί τεχνικοί» από τη γερμανική εταιρεία Rheinmetall και σκοτώθηκαν στην επίθεση. Δύο άλλα άτομα, ένας Πακιστανός και ένας Κουβεϊτιανός, τραυματίστηκαν.

Μετά από μια αρχική άρνηση από τον ιρανικό στρατό, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «δεν διεξήγαγε καμία επιχείρηση στην περιοχή», ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απέρριψε κατηγορηματικά χθες τις κατηγορίες σε συνομιλία με τον ομόλογό του του Κουβέιτ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό» και είναι έτοιμη να διεξάγει κοινή έρευνα με το Κουβέιτ», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.