Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στήριξε την Παρασκευή τις προσπάθειες του Ιράκ να επιβάλει τον έλεγχο στους πετρελαϊκούς του πόρους και τα όπλα του, μια κίνηση που επισφραγίζει την ευθυγράμμιση της Ουάσινγκτον με τη Βαγδάτη, καθώς η τελευταία διαχειρίζεται μια μετωπική αντιπαράθεση με την κουρδική περιφέρεια και τις υποστηριζόμενες από το Ιράν ένοπλες οργανώσεις της χώρας.

«Στηρίζουμε τις προσπάθειες του Ιρακινού Πρωθυπουργού Άλι αλ-Ζαΐντι να επιβάλει την κρατική εξουσία σε ολόκληρο το Ιράκ, να σταματήσει το λαθρεμπόριο ιρακινού πετρελαίου, να βάλει τέλος στη διαφθορά και να θέσει όλα τα όπλα υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του κράτους», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή στην πλατφόρμα Truth Social.

«Στηρίζουμε τις προσπάθειες του Πρωθυπουργού αλ-Ζαΐντι να οικοδομήσει ένα ενωμένο, ευημερούν και ισχυρό Ιράκ που λαμβάνει τις δικές του πολιτικές αποφάσεις», έγραψε.=

Η άνοδος του αλ-Ζαΐντι και η στενή σχέση με την Ουάσινγκτον

Ο 41χρονος Ιρακινός επιχειρηματίας αλ-Ζαΐντι ανέλαβε την εξουσία τον Μάιο, εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν. Ξεκίνησε αμέσως μια επιθετική εκστρατεία κατά της διαφθοράς, επιδιώκοντας να ενοποιήσει τόσο το πετρέλαιο όσο και τα όπλα της χώρας υπό κρατικό έλεγχο, σε μια περίοδο που οι υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές έβαλλαν κατά αμερικανικών συμφερόντων. Ο Ιρακινός ηγέτης απολαμβάνει της στήριξης του Ειδικού Απεσταλμένου των ΗΠΑ για το Ιράκ, Τομ Μπάρακ, ο οποίος βρίσκεται κοντά στον Τραμπ και θεωρείται πρόσωπο με μεγάλη επιρροή στην περιφερειακή πολιτική των ΗΠΑ.

«Ο αλ-Ζαΐντι έχει σφυρηλατήσει μια πολύ, πολύ ισχυρή σχέση με τον Τομ Μπάρακ, ο οποίος έχει πρόσβαση στον πρόεδρο», δήλωσε στο CNN ο Χαμντί Μαλίκ, συνεργάτης ερευνητής στο ινστιτούτο The Washington Institute και ιδρυτής του Iraq Monitor. Τον Ιούνιο, ο αλ-Ζαΐντι «επαναβεβαίωσε τη δέσμευση του Ιράκ για την εμβάθυνση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων» μεταξύ Ιράκ και ΗΠΑ, καθώς και για την παροχή άδειας στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να επαναλάβουν τις δραστηριότητές τους «με πλήρεις εγγυήσεις ασφαλείας», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση. Έναν μήνα αργότερα, ο Τραμπ υποδέχθηκε τον αλ-Ζαΐντι στον Λευκό Οίκο, όπου τον αποκάλεσε «σπουδαίο μαχητή» και «μεγάλο θαυμαστή της Αμερικής».

Μετωπική σύγκρουση Βαγδάτης και Ιρακινού Κουρδιστάν για το πετρέλαιο

Η ανάρτηση του Τραμπ έρχεται εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων με την ημιαυτόνομη Περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ. Την Παρασκευή, κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ιράκ διακήρυξε πως η εξαγωγή αργού πετρελαίου εκτός της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας SOMO θα θεωρείται «λαθρεμπόριο», καθώς τα έσοδα δεν εισέρχονται στα κρατικά ταμεία.

Οι ιρακινές Αρχές εκτιμούν ότι το πετρέλαιο που εξήχθη από την Περιφέρεια του Κουρδιστάν οδήγησε σε απώλεια εσόδων άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Βαγδάτη μεταξύ 2008 και 2025, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης, Χαϊντέρ αλ-Αμπουντί. Η Περιφέρεια του Κουρδιστάν, γνωστή και ως Ιρακινό Κουρδιστάν, είναι πλούσια σε πετρέλαιο. Επιδιώκει εδώ και καιρό την αυτοδιάθεση και επί χρόνια βρίσκεται σε διαμάχες με τη Βαγδάτη για το πετρέλαιο και το εμπόριο.

«Κόκκινη γραμμή» το κλείσιμο των συνοριακών διαβάσεων

Την Πέμπτη, η Βαγδάτη διέταξε το κλείσιμο όλων των «ανεπίσημων» συνοριακών διαβάσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τη Συρία και το Ιράν, τις οποίες διαχειριζόταν η κυβέρνηση της Περιφέρειας του Κουρδιστάν. Οι εντάσεις μεταξύ Βαγδάτης και Ιρακινού Κουρδιστάν κλιμακώθηκαν περαιτέρω μετά το ξέσπασμα διαδηλώσεων την Πέμπτη για όσα οι Κούρδοι ηγέτες θεωρούν καταπάτηση των δικαιωμάτων της περιφέρειας από τη Βαγδάτη. Σε μια σπάνια κοινή δήλωση, τα δύο αντίπαλα κόμματα της Περιφέρειας του Κουρδιστάν διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση της Βαγδάτης να αναλάβει τον έλεγχο των πετρελαιοπηγών και των συνοριακών διαβάσεων, χαρακτηρίζοντάς την «κόκκινη γραμμή», σύμφωνα με το κουρδικό τηλεοπτικό δίκτυο Rudaw με έδρα το Ερμπίλ.

Πλήγμα στις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές

Η ανάρτηση του Τραμπ επέφερε επίσης πλήγμα στις υποστηριζόμενες από το Ιράν ένοπλες οργανώσεις του Ιράκ, οι οποίες δεν έχουν θέσει ακόμη τα όπλα τους υπό κρατικό έλεγχο. Οι κρατικές δυνάμεις και η βαριά οπλισμένη οργάνωση Καταΐμπ Χεζμπολάχ συγκρούστηκαν την περασμένη εβδομάδα, αφού ιρακινές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην πόλη-προπύργιο της οργάνωσης, Τζουρφ αλ-Σαχάρ — ένα από τα κεντρικά σημεία εστίασης του Πρωθυπουργού αλ-Ζαΐντι στη σαρωτική εκστρατεία του κατά της διαφθοράς. Η ανάρτηση του Τραμπ αποτελεί έναν ασυνήθιστο τρόπο άσκησης πολιτικής, σημείωσε ο Μαλίκ, μέσω του οποίου οι ΗΠΑ καθιστούν «σαφή» τη θέση τους τόσο στους Ιρακινούς όσο και στους Κούρδους.

Πηγή: CNN