Ανοιχτό πόλεμο με τους Δημοκρατικούς προαναγγέλλει ο Ντόναλντ Τραμπ με εμφάνιση «Δον Κορλεόνε» και δηλώνοντας ότι θα ασκήσει βέτο στα νομοσχέδια που θα εισηγείται είτε η Βουλή των Αντιπροσώπων, είτε η Γερουσία. Με την άσκηση βέτο πρακτικά ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει να μπλοκάρει τα νομοσχέδιά των Δημοκρατικών που έχουν πια την πλειοψηφία και θα αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου το επόμενο έτος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λοιπόν, ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social, ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών, ένα μιμίδιο (meme) δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο τον απεικονίζει ως τον αρχηγό της Μαφίας του Μάριο Πούζο, τον οποίο υποδύθηκε περίφημα ο Μάρλον Μπράντο στην ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα του 1972.

Η εικόνα δείχνει τον Τραμπ καθισμένο πίσω από το γραφείο του «Νονού», φορώντας σμόκιν και κραδαίνοντας μια κόκκινη σφραγίδα με την οποία θα ασκεί βέτο στα νομοσχέδια των Δημοκρατικών που θα φτάνουν προς έγκριση, σε μια παρωδία της εναρκτήριας σκηνής της ταινίας, στην οποία ο Κορλεόνε ακούει αιτήματα για χάρες στο γραφείο του την ημέρα του γάμου της κόρης του, σύμφωνα με το σικελικό έθιμο.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι αν και βρίσκονται στην αντιπολίτευση θριάμβευσαν στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σαρώνοντας τους Ρεπουμπλικανούς του Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και σε παραδοσιακά «κόκκινες» (ρεπουμπλικανικές) πολιτείες και εξασφαλίζοντας πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων με 259 έδρες έναντι 173, στη Γερουσία με 56 έναντι 44, καθώς και στις θέσεις των κυβερνητών σε 30 πολιτείες έναντι 20.

Το «μπλε κύμα» σημαίνει ότι, από τον Ιανουάριο, θα κυριαρχούν στις διαδικασίες του Καπιτωλίου, έχοντας τη δύναμη να ψηφίζουν τη δική τους νομοθεσία, να ανακόπτουν τις πρωτοβουλίες των Ρεπουμπλικανών (GOP) και να ξεκινούν έρευνες κατά της κυβέρνησης Τραμπ, όπως έχουν καταστήσει σαφές ότι προτίθενται να πράξουν.

