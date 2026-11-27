Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο «Στούντιο 4» με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, η Νίκη Παλληκαράκη μίλησε για τον Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 96 ετών το βράδυ της Πέμπτης (26/11).

Αναφερόμενη στον Δημήτρη Καλλιβωκά, η Νίκη Παλληκαράκη τόνισε πως: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος».

Επιπλέον, η αγαπημένη ηθοποιός είπε για τον αείμνηστο καλλιτέχνη: «Είχαμε παίξει μαζί σε μία ταινία μεγάλου μήκους, τα “Τρία πουλάκια κάθονται”, και έκανε τον πατέρα μου. Ένας κύριος! Εξαιρετικός κύριος, φίνος, μορφωμένος. Ήταν αστός και της γενιάς εκείνης οι άνθρωποι ήταν πιο πολύ λαϊκοί, ήταν άνθρωποι του μόχθου. Ήταν ένας αστός, αλλά η ευγένειά του ήταν συγκλονιστική».

«Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε κάνει μία σπουδαία οικογένεια. Η γυναίκα του, δηλαδή η σχέση τους, ήταν παραδειγματική», πρόσθεσε η Νίκη Παλληκαράκη, μιλώντας για τον Δημήτρη Καλλιβωκά.