Στην απώλεια του πατέρα της αναφέρθηκε η Κατερίνα Στικούδη, το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις δήλωσε πως: «Έχω μέσα μου πολλή θλίψη. Αλλά τα παιδάκια μου, οι δουλειές, η Minos EMI, είναι σαν να με τραβάνε λίγο προς το φως και δεν σκέφτομαι και δεν πέφτω σε αυτή τη θλίψη που θα ήθελα».

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Στικούδη είπε ότι: «Ξέρω τι θέλεις να με ρωτήσεις, αλλά επειδή παλεύω πάρα πολύ καθημερινά να μην βυθίζομαι στη θλίψη μου… Γιατί έχω μέσα μου πολλή θλίψη».

«Αλλά τα παιδάκια μου, οι δουλειές, η Minos EMI, η εταιρεία μου που είναι δίπλα μου σε όλα και κάνουμε τόσο όμορφα πράγματα, είναι σαν να με… Όχι αποπροσανατολίζουν. Σαν να με τραβάνε προς το φως και δεν σκέφτομαι και δεν πέφτω σε αυτή τη θλίψη που θα ήθελα. Οπότε δίνω αγώνα», εξήγησε στη συνέχεια η καλλιτέχνις.