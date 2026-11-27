Η Καίτη Φίνου με μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρέτησε την Μάγδα Τσαγγάνη. «Ήθελα να πάω να τη δω στο νοσοκομείο, αλλά με ενημέρωσαν ότι βρισκόταν σε κώμα. Δεν περίμενα ότι θα έφευγε. Όλοι μέσα μας κρατούσαμε την ελπίδα πως ίσως να γινόταν ένα θαύμα», ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα, η γνωστή ηθοποιός, στη δημοσίευσή της.

Σε ένα βίντεο που κοινοποίησε η Καίτη Φίνου, ανήρτησε φωτογραφίες από όμορφες στιγμές της με την Μάγδα Τσαγγάνη, με την οποία είχαν συνεργαστεί καλλιτεχνικά.

Η ηθοποιός, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε το βίντεο, έγραψε: «Άλλη μια δύσκολη μέρα. Άλλη μια μεγάλη απώλεια. Ένας ένας φεύγουν οι άνθρωποι με τους οποίους μοιραστήκαμε τόσα χρόνια δουλειάς, τόσες όμορφες στιγμές και αναμνήσεις.

Με τη Μάγδα συνεργαστήκαμε πολλές φορές, κυρίως στο θέατρο, αλλά και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, στη σειρά “Μαρία η άσχημη”. Ήθελα να πάω να τη δω στο νοσοκομείο, αλλά με ενημέρωσαν ότι βρισκόταν σε κώμα. Δεν περίμενα ότι θα έφευγε. Όλοι μέσα μας κρατούσαμε την ελπίδα πως ίσως να γινόταν ένα θαύμα.

Πόνεσε πολύ η Μάγδα μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Είδε το σπίτι της να καταστρέφεται από τη φωτιά και αναγκάστηκε να ξεκινήσει τόσα πράγματα από την αρχή. Ευτυχώς είχε το σπίτι της στην Αίγινα, όπου μπορούσε να ξεφεύγει λίγο από τις στενοχώριες της.

Ερχόταν αρκετά συχνά στο Σπίτι του Ηθοποιού, να πιούμε έναν καφέ, να μας δει, να κουβεντιάσουμε. Και πόσο λυπάμαι τώρα που δεν βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες μαζί στις τελευταίες αυτές συναντήσεις μας. Πού να φανταστούμε ότι θα ήταν οι τελευταίες…

Πάντα νομίζουμε πως έχουμε χρόνο. Καλό ταξίδι, αγαπημένη μας Μάγδα. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου. Να μην πονάς πια. Θα σε θυμόμαστε με πολλή αγάπη».