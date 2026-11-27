«Ο Πρωθυπουργός εκτροχίασε τη στεγαστική κρίση και σήμερα πανηγυρίζει για την ασπιρίνη που δίνει, στη νόσο που εκείνος φρόντισε να εξαπλωθεί», στηλιτεύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για το στεγαστικό ζήτημα και την επιδότηση ενοικίου.

Αναλυτικά, ο Κώστας Τσουκαλάς επισημαίνει στην δήλωσή του: «Ο Πρωθυπουργός που εκτροχίασε τη στεγαστική κρίση, έρχεται τώρα να δώσει μια μερική ανακούφιση στο πρόβλημα που ο ίδιος σε μεγάλο βαθμό δημιούργησε. Πανηγυρίζει για την ασπιρίνη που δίνει στη νόσο που εκείνος φρόντισε να εξαπλωθεί».

Στον ίδιο τόνο ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει: «Δεν απολογείται γιατί δεν δαπάνησε ούτε ένα ευρώ για κοινωνικές κατοικίες όπως έκαναν άλλες χώρες, ούτε για την αύξηση – ρεκόρ στα ενοίκια, που έλαβε χώρα επι των ημερών του, ούτε για την αδράνεια του να πάρει μέτρα που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση της golden visa και τον περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων». «Δεν αρκεί η επιδότηση της ζήτησης, όταν δεν δημιουργείς απόθεμα κατοικιών και στεγαστικών επιλογών για να υπάρχει προσφορά», υπογραμμίζει ο Κώστας Τσουκαλάς. Επισημαίνοντας ότι «χρειάζεται ολιστική προσέγγιση του στεγαστικού προβλήματος», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει: «Δεν αρκούν τα αποσπασματικά μέτρα».

Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συνολική πρόταση για τη στέγαση» σημειώνοντας: «Ο λαός γνωρίζει και θα δώσει στο ΠΑΣΟΚ την εντολή για να την κάνει πράξη. Το στεγαστικό θα είναι από τα βασικά διακυβεύματα των επόμενων εκλογών». «Η λύση είναι η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.