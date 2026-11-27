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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 55χρονος εργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11), κατά την εκτέλεση εργασιών σε παράλληλο έργο του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του Απιδεώνα Αχαΐας.

Το εργατικό ατύχημα συνέβη στις 14:00, την ώρα που ο άνδρας χειριζόταν ειδικό ερπυστριοφόρο μηχάνημα για την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το πόδι του 55χρονου εγκλωβίστηκε στην ερπύστρια, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρότατη σύνθλιψη.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.