Η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου φιλοξένησε στη «Super Κατερίνα» τον Μάκη Δελαπόρτα. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, στη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή, αναφέρθηκε και στον Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Ο Μάκης Δελαπόρτας, ο οποίος γνωρίζει τον Γιάννη Παπαμιχαήλ από όταν ήταν επτά ετών, όταν ρωτήθηκε για το πώς είναι αυτή την στιγμή, στάθηκε αρκετά και στην παιδική ηλικία του γιου της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, σημειώνοντας ότι: «Τότε ήταν η χαρά σε όλους να δουν το παιδί που γέννησε η Αλίκη, που γέννησε η Καρέζη, που γέννησαν οι σταρ του κινηματογράφου. Όμως αυτό έχει και το τίμημά του. Αυτό το τίμημα θεωρώ εγώ προσωπικά, πως πληρώνει σήμερα ο Γιάννης».

«Ο Γιάννης για εμένα είναι οικογένεια, είναι η συνέχεια της Αλίκης»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Μάκης Δελαπόρτας εξήγησε πως: «Γνωρίζω την αλήθεια, μιλάω καθημερινά με τον Γιάννη. Θα ξεκινήσω όμως από πιο παλιά.

Τον Γιάννη τον ξέρω από επτά ετών. Ο Γιάννης για εμένα είναι οικογένεια, είναι η συνέχεια της Αλίκης. Η Αλίκη λείπει, για εμένα ήταν η καλή μου νεράιδα. Οπότε στα μάτια του Γιάννη, βλέπω την Αλίκη. Τον Γιάννη τον αγαπώ, είναι ένα πανέξυπνο παιδί, είναι υπερταλαντούχο».

Σε άλλο σημείο, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εξομολογήθηκε ότι: «Ο Γιάννης δεν μπορούσε να βγει σε μια παιδική χαρά να παίξει. Μαζευόταν κόσμος και ούρλιαζε και φώναζε “ο Γιάννακης της Αλίκης”. Πόσο εύκολο είναι αυτό για ένα παιδί να το διαχειριστεί;

Τα χρόνια ήταν άλλα. Όλοι περίμεναν το παιδί, το μωρό να γεννηθεί της εθνικής σταρ. Δεν υπήρχε αυτό που συμβαίνει σήμερα, ότι καλύπτουμε το πρόσωπο των παιδιών. Τότε δεν υπήρχε αυτό. Τότε ήταν η χαρά σε όλους να δουν το παιδί που γέννησε η Αλίκη, που γέννησε η Καρέζη, που γέννησαν οι σταρ του κινηματογράφου. Όμως αυτό έχει και το τίμημά του. Αυτό το τίμημα θεωρώ εγώ προσωπικά, πως πληρώνει σήμερα ο Γιάννης».

«Θα ήθελα να παρακαλέσω και τον κόσμο, γιατί διαβάζω με πολλή πίκρα κάποια σχόλια από κάτω, τα οποία πραγματικά τον στεναχωρούν και του κάνουν κακό, θεωρώ. Ας μη γράφουμε αυτά τα σχόλια ελαφρά τη καρδία. Δηλαδή, ας σκεφτόμαστε και την άλλη πλευρά.

Το πώς ένα παιδί σαν τον Γιάννη Παπαμιχαήλ μπορούσε τότε ή τώρα να διαχειριστεί όλο αυτό που συνέβαινε. Δεν είναι μόνο τα χρήματα στη ζωή ή πώς μπορείς να τα διαχειριστείς. Είναι και το άλλο κομμάτι, το πιο εσωτερικό, το πιο πνευματικό, που σε αυτό πρέπει ο κόσμος να το δει λίγο με άλλη ματιά, να το πω έτσι», συνέχισε ο Μάκης Δελαπόρτας.