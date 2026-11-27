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Στην καταγγελία της σύμβασης ενός συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού» προχώρησε το OPEN, καθώς διαπιστώθηκε ότι κατέγραψε από το control room και στη συνέχεια κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες έναν έντονο διάλογο μεταξύ των δύο παρουσιαστών. Το περιστατικό είχε σημειωθεί εκτός αέρα, κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος.

Η ανακοίνωση του OPEN

Όπως ανακοίνωσε το OPEN, το κανάλι «στοχοποιήθηκε εξαιτίας μίας παράνομης και απόλυτα αντιδεοντολογικής ενέργειας συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», που κατέγραψε στο control room και, στη συνέχεια, κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες, μία λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών-δημοσιογράφων, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, στο διάλειμμα της εκπομπής».

«Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό» τονίζει το OPEN σε ανακοίνωσή του.