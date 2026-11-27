Ματς ποδοσφαίρου, βόλεϊ και χάντμπολ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:55 Magenta Sport 5 | Moto3 2026 (Γκραν Πρι Βαλένθια – 1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:45 Magenta Sport 5 | Moto2 2026 (Γκραν Πρι Βαλένθια – 1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:40 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 (Γκραν Πρι Βαλένθια – 1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:10 Magenta Sport 5 | Moto3 2026 (Γκραν Πρι Βαλένθια – Δοκιμές)
15:00 Magenta Sport 5 | Moto2 2026 (Γκραν Πρι Βαλένθια – Δοκιμές)
15:30 Novasports 5HD | ONE Friday Fights (Διοργάνωση 2026)
15:55 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 (Γκραν Πρι Βαλένθια – Δοκιμές)
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Κρόνος (Elite League 2026-27)
17:00 Novasports 6HD | Ιταλία – Τσεχία (Ημιτελικός)
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ραμάτ Χασρόν – ΠΑΟΚ (EHF European Cup 2026-27)
19:00 Novasports 6HD | Ιταλία – Τσεχία (Ημιτελικός)
19:00 Magenta Sport 3 | ΑΕΚ Λάρνακας – Απόλλων Λεμεσού (Cyprus League by Stoiximan 2026-27)
19:30 Novasports 2HD | Χάιντενχαϊμ – Νυρεμβέργη (Bundesliga 2 2026-27)
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μίλων – Παναθηναϊκός (Volley League Ανδρών 2026-27)
21:00 Novasports 6HD | Ιταλία – Τσεχία (Ημιτελικός)
21:30 Novasports Prime | Βέρντερ Βρέμης – Γκλάντμπαχ (Bundesliga 2026/27)
21:45 Magenta Sport 2 | Βενέτσια – Μπολόνια (Serie A 2026-27)
22:00 Novasports Premier League | Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι (Premier League 2026/27)
22:00 Magenta Sport 3 League | Λεβάντε – Ρασίνγκ Σανταντέρ (LaLiga EA Sports 2026-27)
22:00 Magenta Sport 6 | Σαουθάμπτον – Μίντλεσμπρο (Sky Bet EFL Championship 2026-27)
22:15 Magenta Sport 3 | Μαρίτιμο – Νασιονάλ (Liga Portugal Betclic 2026-27)