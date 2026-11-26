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Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που κατέγραψε ο κοριός της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων για τον τρόπο δράσης των δύο κυκλωμάτων στην υπόθεση των εικονικών αποδείξεων διαμονής των ενστόλων, με τη ζημία για το Δημόσιο να υπερβαίνει τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δύο οργανώσεις φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν μία αλλαγή στο σύστημα πληρωμών των διανυκτερεύσεων για να στήσουν την τεράστια απάτη. Παλαιότερα οι διανυκτερεύσεις πληρώνονταν απευθείας από το Υπουργείο, με υπηρεσιακό έγγραφο. Ωστόσο, στη συνέχεια, τα χρήματα άρχισαν να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ίδιων των ενστόλων, οι οποίοι πλήρωναν μόνοι τους τα καταλύματα. Οι επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν το καθεστώς αυτό για να εισπράττουν χρήματα.

Κομβικό ρόλο στην κομπίνα είχαν η «Μαρκέλλα», εγκέφαλος της πρώτης εγκληματικής ομάδας και ο «Γιώργος», ο οποίος συντόνιζε τη δραστηριότητα της δεύτερης οργάνωσης.

Οι διάλογοι της Μαρκέλλας με τη μητέρα της

Η «Μαρκέλλα» είναι η λογίστρια από την Ηλιούπολη και ο σύζυγος της εν ενεργεία αστυνομικός των ΜΑΤ από τα Ιωάννινα, ο οποίος βρισκόταν με απόσπαση στην Αθήνα. Η μητέρα της λογίστριας φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο κύκλωμα. Στο σπίτι της οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένα περισσότερα από 328.000 ευρώ σε μετρητά σε αλουμινόχαρτο.

Οι διάλογοι της συλληφθείσας με τη μητέρα της είναι ενδεικτικοί:

Μαρκέλλα: «Μαμά, να σου πω, στην Κρήτη θέλω να κατεβάσεις την τιμή, να έχουμε 10 ευρώ διαφορά από τον Γιώργο. Πόση διαφορά έχουμε;»

«Μαμά, να σου πω, στην Κρήτη θέλω να κατεβάσεις την τιμή, να έχουμε 10 ευρώ διαφορά από τον Γιώργο. Πόση διαφορά έχουμε;» Μητέρα: «Την έχω κατεβάσει 150, όσο δίνει αυτός…»

«Την έχω κατεβάσει 150, όσο δίνει αυτός…» Μαρκέλλα: «Εντάξει, γιατί τώρα θα κοπεί, θα μπαίνουν όλα τράπεζα, δεν θα μπορεί να δουλέψει αυτός. Μόνο έτσι θα σωθούμε.»

Σε άλλη συνομιλία της, η «Μαρκέλλα» ζητεί από τη μητέρα της να της εξασφαλίσει 40.000 ευρώ, καθώς δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν οι εισπράξεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Μαρκέλλα: «Να σου πω, βγάλε μου λεφτά. Γιατί η Μαρία δεν μπορεί να μαζέψει ταμείο, επειδή είναι κλειστοί οι δρόμοι με τους αγρότες. Κάνα σαραντάρι (40.000) θα μου βγάλεις».

Σε τρίτη συνομιλία συζητάει για χρήματα που είναι διαθέσιμα και ζητεί επιπλέον ποσό για την κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων.

Μαρκέλλα: «Δεν μου λες, πόσα λεφτά μου έχεις βγάλει από τα έτοιμα; Εξήντα (60.000); Σαράντα (40.000) και είκοσι (20.000); Ναι, πρέπει να μου βγάλεις να πληρώσω τους φορολογικούς. Ενα εικοσάρικο (20.000) τουλάχιστον […] Ενα δεκάρικο (10.000) βγάλε μου».

Ακόμη και στο πλυντήριο έκρυβαν τα χρήματα

Μαρκέλλα : «Λεφτά βγάλε μου για αύριο γιατί δεν έχω άλλα. Α, περίμενε, όχι, θα σου πω γιατί μ… λέω. Εχω στο πλυντήριο 20 χιλιάρικα, 17 νομίζω, θα πάω να δω τώρα».

: «Λεφτά βγάλε μου για αύριο γιατί δεν έχω άλλα. Α, περίμενε, όχι, θα σου πω γιατί μ… λέω. Εχω στο πλυντήριο 20 χιλιάρικα, 17 νομίζω, θα πάω να δω τώρα». Μητέρα Μαρκέλλας : «Κοίτα μην ξεχαστείς και βάλεις το πλυντήριο».

: «Κοίτα μην ξεχαστείς και βάλεις το πλυντήριο». Μαρκέλλα: «Οχι, μωρέ, απλά τα βάζω διάσπαρτα και δεν τα θυμάμαι τώρα και πρέπει να ψάξω πάλι το σπίτι να δω».

«Δεν θέλω άλλα τώρα»

Μαρκέλλα: «Δεν θέλω άλλα τώρα, γιατί θα πάρω και ταμεία από πάνω. Δεν θέλω, άσ’ τα. Κάποια στιγμή μόνο να πάρω τη σιδεριά που έχω παραγγείλει να μου βάλετε, για να μπορείτε κι εσείς να φεύγετε πιο άνετα».

«Δεν θέλω άλλα τώρα, γιατί θα πάρω και ταμεία από πάνω. Δεν θέλω, άσ’ τα. Κάποια στιγμή μόνο να πάρω τη σιδεριά που έχω παραγγείλει να μου βάλετε, για να μπορείτε κι εσείς να φεύγετε πιο άνετα». Μητέρα Μαρκέλλας: «Παιδάκι μου, εγώ σ’ το είπα και την άλλη φορά. Τακτοποίησέ το».

«Παιδάκι μου, εγώ σ’ το είπα και την άλλη φορά. Τακτοποίησέ το». Μαρκέλλα: «Ε ναι, μωρέ, κάτσε τώρα, μου λείπει ένα εξάρτημα και δεν θέλω να του πω ότι το θέλω. Πρέπει να πάω να το πάρω».

«Δεν θέλω να πάω φυλακή»

Σύμφωνα με το Mega, η Μαρκέλλα εξέφραζε το τελευταίο διάστημα ανησυχία ότι η κομπίνα, που φέρεται να είχε στήσει από το 2019, θα αποκαλυφθεί.

Μαρκέλλα: «Ναι, ρε μαμά, αυτή θα μπορεί να θέλει να πάει φυλακή, εγώ δεν θέλω»

Έξι χρόνια έδινε αποδείξεις ο «Γιώργος»

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται και συνομιλίες του συντονιστή της δεύτερης οργάνωσης. Σε μια από τις επικοινωνίες αναφέρει σε έναν ένστολο ότι τρέχει την κομπίνα με τις αποδείξεις για τουλάχιστον έξι χρόνια.

Ένστολος: Απ’ το Δημήτρη δεν είσαι;

Απ’ το Δημήτρη δεν είσαι; «Γιώργος»: Όχι αδερφέ μου αυτός είναι ένας απατεώνας ο οποίος έχει βγει τελευταία και χρησιμοποιεί το όνομά μου, εμείς δίνουμε, εμείς ασχολούμαστε εδώ και έξι εφτά χρόνια με το αντικείμενο…. Εγώ είμαι ο Γιώργος που δίνει τις αποδείξεις εδώ και έξι χρόνια, αυτός θα είναι ο Δημήτρης που έχει βγει χρησιμοποιεί το όνομά μου και λέει συνεργαζόμαστε…

«Εγώ τους κατήγγειλα…»

Μία ξενοδόχος στη Νίσυρο καταγγέλλει στο MEGA πώς λειτουργούσε το σύστημα με τις αποδείξεις διαμονής. Όπως υποστηρίζει, ένστολος την άφησε απλήρωτη για σχεδόν έναν χρόνο, με την οφειλή να φτάνει τις 20.000 ευρώ.

«”Έτσι το κάνουμε παντού, άμα θες”, να σου δίνουν 50 ευρώ και να εισπράττουν 104 συν τα 40 ευρώ το φαγητό. Ήταν τρία άτομα παρέα του και πλήρωμά του, αυτός συνέχεια μας κλαιγόταν και μας έλεγε ότι δεν μπορεί να μας πληρώσει».

Ο συγκεκριμένος ένστολος δεν πλήρωσε τίποτα, υπέβαλε απόδειξη διαμονής στην υπηρεσία του και εισέπραξε 10.920 ευρώ.

«Μου έλεγε “δώσε μου τις αποδείξεις σε παρακαλώ να πάρω τα χρήματα έτσι ώστε να μπορέσω και εγώ να σε πληρώσω”», προσθέτει η ξενοδόχος.

Μέχρι και στους αστυνομικούς… έξω από το Μαξίμου έδιναν εικονικά δικαιολογητικά

Μετρητά και πλαστά παραστατικά φέρονται να διακινούσαν τα μέλη του κυκλώματος ακόμη και έξω από τη ΓΑΔΑ, αλλά και κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προσέγγιζαν αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία φύλαξης, προκειμένου να τους παραδώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις εικονικές διαμονές.

Σύμφωνα με το Mega, σε καταγεγραμμένες συνομιλίες τον περασμένο Σεπτέμβριο, μέλη του κυκλώματος εμφανίζονται να συζητούν ακόμη και το σημείο στο οποίο θα πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές με αστυνομικούς, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη ΓΑΔΑ ή το Μέγαρο Μαξίμου.

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Δεσμεύονται περιουσίες 33 προσώπων και 25 εταιρειών

η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 33 φυσικών προσώπων και 25 εταιρειών που περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.

Η απόφαση, την οποία υπέγραψε ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και χρηματοπιστωτικά στοιχεία, ενώ προβλέπει και απαγόρευση ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων στις οποίες τα ελεγχόμενα πρόσωπα εμφανίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα.

Η προσωρινή δέσμευση έχει διάρκεια 15 εργάσιμων ημερών, με εξαίρεση τα ποσά που προέρχονται από μισθούς, συντάξεις και αντίστοιχα εισοδήματα.