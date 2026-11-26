Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των 17 χωρών της ομάδας των «Φίλων της Συνοχής», στις οποίες ανήκει και η Ελλάδα, μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για το νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και οι ηγέτες της Ιταλίας, της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας και της Γαλλίας που εκπροσωπεί την Ισπανία. Οι 17 χώρες της Συνοχής, επιχειρούν να διαμορφώσουν κοινή διαπραγματευτική γραμμή με δύο βασικές προτεραιότητες: να μην υπάρξουν περαιτέρω περικοπές στα κονδύλια της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Σημειώνεται ότι ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, εκπροσώπησε τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάνσεθ, ο οποίος απουσιάζει από τη Σύνοδο, λόγω των ισπανικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής. Η Γαλλία δεν ανήκει στις χώρες των «Φίλων της Συνοχής».

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αντόνιο Κόστα με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των λεγόμενων «Φειδωλών» χωρών, δηλαδή της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας της Δανίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Στη συνάντηση προστέθηκε και ο πρωθυπουργός του Βελγίου. Οι “φειδωλές” χώρες συγκαταλέγονται στους καθαρούς συνεισφέροντες στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ζητούν μεγαλύτερες περικοπές, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των εθνικών τους προϋπολογισμών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τους ηγέτες έξι χωρών της ΕΕ – της Γαλλίας που εκπροσωπεί και την Ισπανία, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Ολλανδίας.

Οι διαβουλεύσεις ανά ομάδες κρατών-μελών, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πραγματοποιούνται σε μια προσπάθεια εξεύρεσης συμβιβασμών. Οι «27» αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου αργά το βράδυ για να αποτιμήσουν τα αποτελέσματα.