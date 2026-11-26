Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα, δήλωσε ότι ζήτησε από τον Ρώσο πρόεδρο να τερματίσει η Ρωσία κάθε μορφής στρατιωτική επιθετικότητα στην Ευρώπη «με την ελπίδα να επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

«Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μου στην Κίνα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, αφιέρωσα πολύ χρόνο συζητώντας το γεγονός ότι θα ήθελα να δω τον πρόεδρο Πούτιν να τερματίσει κάθε στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον εδαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την ελπίδα να επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και μάλιστα γρήγορα» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Tρuth Social.

«Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό είναι πολύ πιθανό — χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε μήνα, πραγματικό λουτρό αίματος — και θα αποτελέσει ένα μεγάλο επίτευγμα για όλους! Ήταν τιμή μου που συναντήθηκα χθες το βράδυ στο Μαρ-α-Λάγκο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, όπου συζητήθηκαν πολλά θέματα και τον ενημέρωσα για τις συνομιλίες μου με τον πρόεδρο Πούτιν. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό» καταλήγει.