Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Κατηγορηματικό «όχι» στις αναθεωρητικές μεθοδεύσεις Άγκυρας και Τρίπολης είπε η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκρίνοντας ψήφισμα-καταπέλτη, επισημαίνοντας ότι είναι χωρίς νομική ισχύ τα τετελεσμένα της ανατολικής Λιβύης. Οι ευρωβουλευτές ακυρώνουν στην πράξη την πρόσφατη λιβυκή επικύρωση, καταδικάζουν το casus belli και τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, ζητώντας ευρωπαϊκή ναυτική παρουσία στα πρότυπα της επιχείρησης ASPIDES και στοχευμένες κυρώσεις για την προστασία Ελλάδας και Κύπρου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Με μια απόφαση που στέλνει σαφές γεωπολιτικό μήνυμα και στις δύο πλευρές της Μεσογείου, το Σώμα των ευρωβουλευτών ενέκρινε δι’ ανατάσεως ψήφισμα που αποδομεί εκ θεμελίων το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων στην ανατολική Λιβύη να επικυρώσει το επίμαχο κείμενο στις 20 Οκτωβρίου πέφτει στο κενό, καθώς το Ευρωκοινοβούλιο ξεκαθαρίζει πως καμία μονομερής κίνηση δεν μπορεί να προσδώσει νομική υπόσταση σε ένα ανυπόστατο σύμφωνο που παραβιάζει ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών.

Πίσω από το κείμενο του ψηφίσματος αποτυπώνεται η αρραγής στάση των «27» και η πλήρης ευθυγράμμιση με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και με το διπλωματικό μέτωπο που έχουν συγκροτήσει Ελλάδα και Κύπρος από κοινού με την Αίγυπτο, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Μπλόκο» στη «Γαλάζια Πατρίδα» – Ασπίδα στο «καλώδιο»

Το ψήφισμα περνά στην αντεπίθεση απέναντι στην κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι ευρωβουλευτές βάζουν στο στόχαστρο:

Την αυθαίρετη εξαγγελία τουρκικών θαλάσσιων πάρκων πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, χαρακτηρίζοντάς τα ευθέως ως εργαλείο επιβολής του αναθεωρητικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Την κατάχρηση των αγγελιών NAVTEX, τις παραβιάσεις χωρικών υδάτων και την παράνομη αλιεία.

Κάθε απόπειρα παρεμπόδισης της πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων, με ρητή αναφορά στην απρόσκοπτη υλοποίηση του στρατηγικού έργου «Great Sea Interconnector» και των λοιπών ενεργειακών υποδομών κοινού ενδιαφέροντος Ελλάδας – Κύπρου.

Παράλληλα, επαναβεβαιώνεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το αυτονόητο δικαίωμα των ελληνικών νησιών —συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και των Δωδεκανήσων— σε θαλάσσιες ζώνες, ενώ καταδικάζεται απερίφραστα η απειλή πολέμου (casus belli), υπενθυμίζοντας στην Άγκυρα πως θαλάσσια σύνορα χωρίς τη συναίνεση της Αθήνας δεν χαράσσονται.

Κόφτης στα ευρωπαϊκά κονδύλια

Το πλέον ουσιαστικό σκέλος του ψηφίσματος, ωστόσο, αφορά τη μετάβαση από τις διακηρύξεις στην επιχειρησιακή και οικονομική αποτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά τη συγκρότηση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού μηχανισμού θαλάσσιας ασφάλειας, στα πρότυπα της επιχείρησης ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, με αποστολή την έμπρακτη προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών, των ενεργειακών διαδρόμων και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή μας.

Ταυτόχρονα, το μήνυμα γίνεται αυστηρά οικονομικό:

Ανοίγει ο δρόμος για στοχευμένες κυρώσεις από το Συμβούλιο, εφόσον επιχειρηθεί επί του πεδίου εφαρμογή του μνημονίου εις βάρος ελληνικών ή κυπριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Ζητείται επανεξέταση της χρηματοδοτικής συνεργασίας της ΕΕ με Τουρκία και Λιβύη, ώστε ούτε ένα ευρώ ευρωπαϊκών πόρων να μη διοχετεύεται σε δραστηριότητες που συνδέονται με το παράνομο σύμφωνο ή έρευνες υδρογονανθράκων.

Τελεσίγραφο τριών μηνών στην Κομισιόν

Η πίεση προς τα εκτελεστικά όργανα των Βρυξελλών αποκτά πλέον συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι ευρωβουλευτές δίνουν διορία τριών μηνών στην Ύπατη Εκπρόσωπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσουν αναλυτική έκθεση για τις διπλωματικές ενέργειες που έχουν αναληφθεί, τις δικλίδες ασφαλείας για το πάγωμα κάθε έμμεσης χρηματοδότησης του μνημονίου, καθώς και τα πρόσθετα μέτρα θωράκισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.