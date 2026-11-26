Προσωπικές διαφορές με το θύμα επικαλέστηκε στην ομολογία του ο 50χρονος κτηνοτρόφος για τη δολοφονία του 24χρονου από τη Βουλγαρία στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, με τις αστυνομικές αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του εγκλήματος, καθώς και τον βαθμό εμπλοκής του 23χρονου ανιψιού του στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 24χρονος και ο 50χρονος είχαν προγραμματίσει συνάντηση το βράδυ του Σαββάτου (21/11) στην κτηνοτροφική μονάδα του τελευταίου, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κτηνοτρόφος ήταν εργοδότης και κουμπάρος του θύματος, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ των δύο ανδρών ως πιθανό κίνητρο της δολοφονίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν τον ακριβή ρόλο του 23χρονου ανιψιού του κτηνοτρόφου, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, βοήθησε τον θείο του στη μεταφορά της σορού σε αγροτική έκταση στην ευρύτερη περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή.

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Το χρονικό της τραγωδίας

Η υπόθεση εξαφάνισης του 24χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στις 21 Νοεμβρίου, είχε τραγική κατάληξη, αφού ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, φέροντας τραύμα από καραμπίνα, στο σημείο που υπέδειξε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος στις αρχές.

Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν η οικογένεια του 24χρονου, ο οποίος διέμενε μόνιμα στη Βουλγαρία και ήταν πατέρας δύο παιδιών, αδυνατούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Οι συγγενείς του ανησύχησαν, καθώς δεν είχαν νέα του από το Σάββατο, και απευθύνθηκαν στις ελληνικές αρχές, ζητώντας τη συνδρομή τους για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 24χρονος είχε οικονομικές συναλλαγές με τον 50χρονο κάτοικο της περιοχής, στην κτηνοτροφική επιχείρηση του οποίου εργαζόταν κατά διαστήματα. Φέρεται μάλιστα να είχε επιστρέψει στην περιοχή, ώστε να διευθετήσει οικονομικές εκκρεμότητες και να εισπράξει δεδουλευμένα που του οφείλονταν.

Η αγωνία των συγγενών και οι έρευνες για τον εντοπισμό του 24χρονου

Από την πρώτη στιγμή, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του 24χρονου. Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικοί, δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας, ο οποίος απηύθυνε έκκληση στα μέλη του να βοηθήσουν, ιδιαίτερα σε όσους γνώριζαν καλά τις ορεινές και δασικές εκτάσεις της περιοχής.

Στην προσπάθεια εντοπισμού του 24χρονου συμμετείχαν ενεργά και συγγενείς του, οι οποίοι έφτασαν από τη Βουλγαρία στη χώρα μας. Ο φόβος τους, εξαρχής, ήταν ότι ενδεχομένως να είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας. Οι φόβοι αυτοί εντάθηκαν όταν εντοπίστηκε το φορτηγάκι του 24χρονου σταθμευμένο στο χωριό Περιθώρι, χωρίς όμως να βρεθούν τα προσωπικά του έγγραφα και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο παρέμενε απενεργοποιημένο από το βράδυ του Σαββάτου, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του.

Δυστυχώς, οι φόβοι των συγγενών επιβεβαιώθηκαν, αφού ο άτυχος άνδρας έπεσε θύμα δολοφονίας.

Υπέδειξε το σημείο όπου είχε θάψει το πτώμα

Όταν βρέθηκε αντιμέτωπος, ξανά, με τους αστυνομικούς, ο 50χρονος κτηνοτρόφος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία του 24χρονου, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή του.

Σύμφωνα με όσα ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε, το έγκλημα διαπράχθηκε στο μαντρί του, όπου πυροβόλησε τον νεαρό με καραμπίνα. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε το φορτηγάκι του θύματος για να μεταφέρει το πτώμα σε αγροτική περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου, όπου και το έθαψε, σε μία προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος.

Φέρεται, επίσης, να ισχυρίστηκε ότι είχε ως συνεργό του έναν 23χρονο, τον ανιψιό του, ο οποίος τον βοήθησε στη μεταφορά της σορού του θύματος. Οι αρχές είχαν προχωρήσει νωρίτερα στην προσαγωγή και του 23χρονου, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Star, το σημείο όπου βρέθηκε θαμμένος ο 24χρονος βρίσκεται κοντά σε σπίτι που συνδέεται με τον ανιψιό.

Πέταξε την καραμπίνα σε ποτάμι

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια ο δράστης προσπάθησε να ξεφορτωθεί και την καραμπίνα που χρησιμοποίησε για να τελέσει το έγκλημα, πετώντας την σε ποτάμι.

Αφού «έσπασε» και ομολόγησε τη δολοφονία, ο 50χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς και το σημείο όπου είχε θάψει το πτώμα του 24χρονου Βούλγαρου.

Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν όλο το παζλ της δολοφονίας, και κυρίως να εξακριβώσουν το κίνητρο της δολοφονίας. Βασικό σενάριο φέρεται να είναι οι οικονομικές διαφορές μεταξύ του 50χρονου και του 24χρονου εργαζόμενου. Ωστόσο, οι μαρτυρίες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Η διαμαρτυρία των συγγενών του 24χρονου

Συγγενείς και φίλοι του 24χρονου συγκεντρώθηκαν αρχικά στην περιοχή του αεροδρομίου, κοντά στην πόλη Γκότσε Ντέλτσεφ της Βουλγαρίας, και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τα ελληνικά σύνορα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τον ρυθμό των ερευνών.

Οι βουλγαρικές συνοριακές αρχές δεν τους επέτρεψαν να αποκλείσουν τον δρόμο μπροστά από τον συνοριακό σταθμό Ίλιντεν – Εξοχής.

Στη συνέχεια, αρκετοί από τους συγκεντρωμένους πέρασαν στην ελληνική επικράτεια και μετέβησαν στο Κάτω Νευροκόπι, όπου πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το αστυνομικό τμήμα.