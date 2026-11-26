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Στον Άρειο Πάγο προσέφυγε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ζητώντας την αναίρεση της απόφασης του Εφετείου σχετικά με τη συνεπιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της Μίνωα Μάτσα.

Το Εφετείο Αθηνών έχει απορρίψει την έφεση της υπουργού Τουρισμού κατά της πρωτόδικης απόφασης με την οποία ζητούσε την αποκλειστική επιμέλεια των δύο παιδιών και τάχθηκε υπέρ της συνεπιμέλειας των ανήλικων τέκνων της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνωα Μάτσα (όπως είχε κρίνει και το Πρωτοδικείο). Συγκεκριμένα, το Εφετείο με την υπ’ αριθμ. 4793/2026 απόφασή του, διατήρησε την πρωτόδικη κρίση για την από κοινού άσκηση της επιμέλειας και την ισόχρονη διαμονή των παιδιών στις κατοικίες των δύο γονέων.

Τώρα η Όλγα Κεφαλογιάννη, όπως επιβεβαίωσε στο dikastiko.gr ο εκ των δικηγόρων της Χριστόφορος Καπαρουνάκης, κατάθεσε στον Άρειο Πάγο αίτηση με την οποία ζητάει να αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση.

Η αναίρεση επικεντρώνεται στη χρονική κατανομή της παραμονής των παιδιών μεταξύ της Όλγας Κεφαλογιάννης και του Μίνωα Μάτσα. Επισημαίνεται, ότι τα παιδιά μέσα σε 4 μέρες, από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, αλλάζουν σπίτι 3 φορές.

Οι συνεχείς αλλαγές κατοικίας και περιβάλλοντος, επισημαίνει η υπουργός Τουρισμού, χωρίς να υπάρχει μια σταθερή βάση κατοικίας, αποβαίνει σε βάρος των ανήλικών παιδιών.

Η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης αναμένεται να προσδιοριστεί μέσα στο επόμενο διάστημα.