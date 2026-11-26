Εξελίξεις στην υπόθεση της μεγάλης απάτης με τις εικονικές διαμονές ένστολων και δημοσίων υπαλλήλων, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 33 φυσικών προσώπων και 25 εταιρειών που περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.

Η απόφαση, την οποία υπέγραψε ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και χρηματοπιστωτικά στοιχεία, ενώ προβλέπει και απαγόρευση ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων στις οποίες τα ελεγχόμενα πρόσωπα εμφανίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα.

Η προσωρινή δέσμευση έχει διάρκεια 15 εργάσιμων ημερών, με εξαίρεση τα ποσά που προέρχονται από μισθούς, συντάξεις και αντίστοιχα εισοδήματα.

Η εξέλιξη έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά την αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση δύο κυκλωμάτων, τα οποία φέρονται να είχαν οργανώσει ένα εκτεταμένο δίκτυο έκδοσης πλαστών ή εικονικών παραστατικών διαμονής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 12,67 εκατ. ευρώ, ενώ οι περιπτώσεις που εξετάζονται αφορούν συνολικά 1.309 ένστολους και άλλους δημοσίους υπαλλήλους.

Οι συλλήψεις και οι διώξεις

Το κύκλωμα δρούσε μέσω δύο παράλληλων οργανώσεων σε Αθήνα, Ιωάννινα, Μυτιλήνη, αλλά και στο εξωτερικό, παρέχοντας έναντι αμοιβής αποδείξεις «εικονικής» διαμονής σε αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι μετακινούνταν, για υπηρεσιακούς λόγους εκτός της έδρας της Υπηρεσίας τους, με έξοδα του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής, των Ιωαννίνων και της Μυτιλήνης, συνελήφθησαν συνολικά 17 μέλη, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά, καθώς και αστυνομικός, στρατιωτικός και λιμενικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 16 μέλη, που κατηγορούνται για εγκληματική ομάδα και κατ’ εξακολούθηση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος. Παράλληλα, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου ακόμη τρεις αστυνομικοί και υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού.

Σε βάρος των 16 εκ των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της συνέργειας από κοινού σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι «16» παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Οι υπόλοιποι τέσσερις είναι στρατιωτικοί και αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες. Γι’ αυτό παραπέμφθηκαν στο στρατοδικείο, καθώς προβλέπεται διαφορετική υπηρεσιακή και ποινική μεταχείριση.

Από τις έως τώρα έρευνες προέκυψε ότι τουλάχιστον 1.309 ένστολοι και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι έκαναν χρήση των συγκεκριμένων παραστατικών, προκαλώντας συνολική ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ.

Συγκεκριμένα, από την παράνομη δράση της πρώτης εγκληματικής ομάδας, προέκυψε ζημία στο δημόσιο ύψους 2.840.000 ευρώ, ενώ από τη δράση της δεύτερης προέκυψε ζημία ύψους 9.520.000 ευρώ. Παράλληλα με τη δράση των παραπάνω ομάδων, προέκυψε ότι μεγάλος αριθμός αποδείξεων έχουν εκδοθεί από εννέα εταιρείες που ανήκουν σε αλλοδαπούς «αχυράνθρωπους», καθώς και από άλλες δύο εταιρείες με κοινή έδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με τη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 225.000 και 89.600 ευρώ, αντίστοιχα.

Οι δύο καταγγελίες και το modus operandi

Αφορμή για την έναρξη της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων φαίνεται πως αποτέλεσαν δύο καταγγελίες που υποβλήθηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2025. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, αστυνομικοί που μετακινούνταν από υπηρεσίες της περιφέρειας σε υπηρεσίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβουν αποζημιώσεις για τη μετακίνησή τους, προσκόμιζαν «εικονικές» αποδείξεις από ξενοδοχεία που δήθεν διέμεναν.

Ακολούθησε διερεύνηση της υπόθεσης, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών ενεργειών, από την οποία προέκυψε η ύπαρξη δύο επιχειρησιακά δομημένων εγκληματικών ομάδων, οι οποίες δρούσαν ανεξάρτητα μεταξύ τους, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Όπως προέκυψε, τα μέλη των ομάδων, από απροσδιόριστο μέχρι στιγμής χρόνο, είχαν συστήσει και διαχειρίζονταν εταιρείες, μέσω των οποίων μίσθωναν ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως εικονικά καταλύματα. Μέσω αυτών, εξέδιδαν αποδείξεις διαμονής, έναντι αμοιβής, σε ενδιαφερόμενους μετακινούμενους υπαλλήλους, προκειμένου αυτοί να προσκομίσουν τα παραστατικά στις Υπηρεσίες τους και να λάβουν αποζημιώσεις διανυκτέρευσης, χωρίς ωστόσο να έχουν πραγματοποιήσει την αντίστοιχη διαμονή.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη των εγκληματικών ομάδων χορηγούσαν στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, αποδείξεις «εικονικής» διαμονής, στις οποίες αναγραφόταν το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την περιοχή και το χρονικό διάστημα της μετακίνησής τους.

Μάλιστα, ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις πραγματικής διαμονής, το αναγραφόμενο στις αποδείξεις χρηματικό ποσό ήταν σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που είχε πράγματι καταβληθεί.

Δήλωσαν 23 άτομα σε ακίνητο 44 τετραγωνικών μέτρων

Όπως έχει προκύψει από την αστυνομική έρευνα, οι εταιρείες που συνδέονται με τη μία από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν μισθώσει ή υπεκμισθώσει περισσότερες από 173 κατοικίες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο έλεγχος των παραστατικών αποκάλυψε περιπτώσεις ακινήτων που δεν πληρούσαν ούτε τις βασικές προϋποθέσεις διαμονής. Ορισμένοι χώροι δεν διέθεταν ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση, ενώ ως κατάλυμα είχε δηλωθεί ακόμη και μία αποθήκη χωρίς φωτισμό.

Σε άλλη περίπτωση, οι αποδείξεις εμφάνιζαν 23 άτομα να διαμένουν ταυτόχρονα σε ακίνητο επιφάνειας μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, αρκετοί δικαιούχοι αποζημιώσεων διέμεναν στην πραγματικότητα σε σπίτια συγγενών, φίλων ή συναδέλφων, αλλά και σε χώρους των υπηρεσιών τους, χωρίς να χρησιμοποιούν τα καταλύματα που αναγράφονταν στις αποδείξεις.

Ο αστυνομικός των ΜΑΤ, η λογίστρια και το λογιστικό γραφείο στην Ιταλία

Μεταξύ των βασικών προσώπων που απασχολούν τις Αρχές βρίσκονται ένας αστυνομικός των ΜΑΤ από τα Ιωάννινα, μία λογίστρια, γνωστή στους ένστολους ως «Μαρκέλλα», και ένας άνδρας με το όνομα «Γιώργος», στον οποίο αποδίδεται ρόλος στη διανομή των εικονικών αποδείξεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο «Γιώργος» συναντούσε ενδιαφερόμενους ένστολους ακόμη και σε σημεία κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) και στα δικαστήρια, όπου τους παρέδιδε φακέλους με παραστατικά που είχαν εκδοθεί στο όνομά τους.

Η κατηγορούμενη λογίστρια διατηρούσε γραφείο στην Ηλιούπολη, από το οποίο οι ένστολοι μπορούσαν να προμηθευτούν τις αποδείξεις. Η επαγγελματική δραστηριότητά της εκτεινόταν στα νότια προάστια της Αττικής, στη Μυτιλήνη και στην Ιταλία, όπου διατηρούσε επίσης λογιστικό γραφείο. Στο πελατολόγιό της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περιλαμβάνονταν αρκετοί λιμενικοί που ταξίδευαν στη γειτονική χώρα.