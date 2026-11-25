Αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται οι 16 από τους συλληφθέντες για την υπόθεση των εικονικών αποδείξεων διαμονής σε ένστολους, από την οποία το Δημόσιο φέρεται να υπέστη οικονομική ζημία άνω των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι 16 κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο ανακριτή.

Παράλληλα, η δικογραφία διαχωρίστηκε για 4 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες και παραπέμφθηκαν στο αρμόδιο στρατοδικείο για να δώσουν εξηγήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 22 άτομα έως τώρα σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι, με το ύψος της απάτης σε βάρος του Δημοσίου ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς δρούσαν οι δύο εγκληματικές οργανώσεις

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονταν το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο καλύπτει τα έξοδα των μετακινήσεων των υπαλλήλων και κυρίως των ένστολων για έκτακτες ανάγκες, όπως για παράδειγμα των αστυνομικών που μετακινούνταν από την περιφέρεια για περιπολίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ή τη θερινή περίοδο στις τουριστικές περιοχές.

Η κάθε εγκληματική οργάνωση διατηρούσε ένα γραφείο, αλλά από πίσω υπήρχαν πολλές εταιρείες που αποτελούσαν τη βιτρίνα για την έκδοση των αποδείξεων στους μετακινηθέντες υπαλλήλους.

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αστυνομικές πηγές, ως ηγετικό στέλεχος της μίας οργάνωσης φέρεται ότι είναι μια γυναίκα, σύζυγος αστυνομικού, που διατηρεί λογιστικό γραφείο στην Αττική και στην δεύτερη ένας άνδρας, ο οποίος είχε ως στενό συνεργάτη έναν λιμενικό.

Τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων δήλωναν ψευδώς ότι οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι είχαν διαμείνει είτε σε καταλύματα που μίσθωναν κατά καιρούς οι εταιρείες, οι οποίες ανήκαν στα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, είτε σε ανύπαρκτα καταλύματα εταιρειών που λειτουργούσαν ως βιτρίνες και έκοβαν αποδείξεις με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι εισέπρατταν τις αποζημιώσεις κρατώντας για τον εαυτό τους το μεγαλύτερο ποσό και κατέβαλλαν το συμφωνηθέν αντίτιμο στο κύκλωμα.

Δημογλίδου: «Η πληροφορία μεταφερόταν από τον έναν ένστολο στον άλλο»

Πρόκειται για δύο εγκληματικές οργανώσεις, που δρούσαν αυτόνομα και φρόντιζαν να παρέχουν εικονικές αποδείξεις σε ένστολους από διάφορα σώματα και δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι απευθύνονταν σε αυτό το κύκλωμα για να λαμβάνουν τις εικονικές αποδείξεις ακόμη και από καταλύματα που ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτα, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Δημογλίδου, οι υπηρεσιακές μετακινήσεις των ενστόλων ήταν πραγματικές. Ωστόσο, οι μετακινούμενοι φέρονται να διέμεναν σε διαφορετικά καταλύματα από εκείνα που δηλώνονταν μέσω των αποδείξεων, οι οποίες υποβάλλονταν για την κάλυψη των εξόδων διαμονής. «Ουσιαστικά έβρισκαν τον τρόπο να διαμένουν σε κάποιο άλλο κατάλυμα, σε κάποιο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, χωρίς να χρεώνονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εικονικές αποδείξεις διαμονής εκδίδονταν από εταιρείες που είχαν δημιουργήσει μέλη των εγκληματικών οργανώσεων. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, η δράση των οργανώσεων δεν περιοριζόταν στις τρεις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις. Αντιθέτως, οι επίμαχες υπηρεσιακές μετακινήσεις πιθανότατα αφορούσαν ολόκληρη τη χώρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να διευρύνθηκε το δίκτυο των εμπλεκομένων.

Όπως εξήγησε η κ. Δημογλίδου, η πληροφορία για την ύπαρξη των συγκεκριμένων εταιρειών και της δυνατότητας έκδοσης εικονικών αποδείξεων μεταφερόταν από τον έναν ένστολο στον άλλο, διευρύνοντας σταδιακά τον κύκλο των προσώπων, που φέρονται να ακολουθούσαν την συγκεκριμένη πρακτική.

Μέχρι στιγμής, όπως είπε, δεν έχει διευκρινιστεί ποιους βαθμούς κατείχαν τα πρόσωπα που ελέγχονται στο πλαίσιο της υπόθεσης, ενώ οι 400.000 ευρώ που εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές, βρέθηκαν συνολικά στις κατ’ οίκον έρευνες.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας των δύο οργανώσεων, να προσδιοριστεί η συνολική οικονομική ζημιά και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.