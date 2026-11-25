Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέο γύρο εμπορικών αντιπαραθέσεων πυροδοτεί ο Ντόναλντ Τραμπ, με την αμερικανική κυβέρνηση να ανακοινώνει την Τετάρτη (25/11) σχέδιο επιβολής πρόσθετων δασμών σε 14 σημαντικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Οι προτεινόμενοι δασμοί φτάνουν έως το 20% για την Κίνα, ενώ η Ουάσινγκτον επικαλείται αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και υπερβολική βιομηχανική παραγωγή που, όπως υποστηρίζει, πλήττουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, η νέα πρωτοβουλία έρχεται παρά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές και τις αυξανόμενες ανησυχίες για την επίδραση των δασμών στις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αναδιαμορφώσει την εμπορική πολιτική της, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, τον περασμένο Φεβρουάριο, που ακύρωσε την επιβολή εκτεταμένων δασμών με επίκληση έκτακτων οικονομικών εξουσιών.

Ποιες χώρες επηρεάζονται από τους νέους δασμούς

Στο επίκεντρο των αμερικανικών μέτρων βρίσκονται η Κίνα και άλλες μεγάλες ασιατικές οικονομίες, τις οποίες η Ουάσινγκτον κατηγορεί ότι ενισχύουν υπερβολικά τη βιομηχανική τους παραγωγή μέσω επιδοτήσεων και εμπορικών περιορισμών.

Εκτός από την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προτάσεις αφορούν την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν, την Ινδία, το Βιετνάμ, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ινδονησία, το Μπανγκλαντές, την Καμπότζη και την Ελβετία.

Ο υψηλότερος προτεινόμενος συντελεστής, 20%, αφορά την Κίνα, ενώ αντίστοιχο ποσοστό προβλέπεται και για το Βιετνάμ. Για άλλους εμπορικούς εταίρους οι προτεινόμενοι συντελεστές κυμαίνονται μεταξύ 10% και 18%, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα εφαρμοστούν αυτούσιοι σε όλες τις εισαγωγές.

Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι τα νέα μέτρα θα λαμβάνουν υπόψη τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί.

Έτσι, για την ΕΕ, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν θα εξακολουθήσει να ισχύει το συμφωνημένο ανώτατο όριο δασμών 15%, ενώ για τη Μαλαισία το αντίστοιχο όριο είναι 19%.

Τι αλλάζει στις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας

Η Κίνα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της αμερικανικής εμπορικής πολιτικής, μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν.

Η συμφωνία εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία προβλέπει ανώτατο συντελεστή 20% για τους δασμούς που επιβλήθηκαν κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία Τραμπ, λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2027.

Οι νέοι δασμοί δεν θα υπερβαίνουν το όριο αυτό, αλλά μπορούν να προστεθούν σε παλαιότερους δασμούς περίπου 25% που είχαν επιβληθεί κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα κινεζικά προϊόντα θα μπορούσαν να επιβαρυνθούν με συνολικό συντελεστή που φτάνει το 45%.

Εξαιρούνται, ωστόσο, κινεζικές εισαγωγές αξίας περίπου 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για τις οποίες οι δύο χώρες εξετάζουν μειώσεις δασμών.

Το Πεκίνο αντέδρασε στη νέα αμερικανική πρωτοβουλία, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί υπερπαραγωγής.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, χαρακτήρισε το ζήτημα της υπερβάλλουσας παραγωγικής ικανότητας προσχηματικό και κάλεσε τις ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν τις διαφορές μέσω διαλόγου.

Στο στόχαστρο και η Βραζιλία

Ξεχωριστή αμερικανική πρωτοβουλία αφορά τη Βραζιλία, με την Ουάσινγκτον να προτείνει νέους δασμούς σε συγκεκριμένα προϊόντα της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει δασμό 10% στα βραζιλιάνικα αεροσκάφη, μέτρο που θα μπορούσε να επηρεάσει ιδιαίτερα την κατασκευάστρια Embraer.

Παράλληλα, προτείνονται νέοι δασμοί στις εισαγωγές ζάχαρης εκτός των προβλεπόμενων ποσοστώσεων.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η Βραζιλία δεν έχει αντιμετωπίσει εμπορικές πρακτικές τις οποίες η Ουάσινγκτον θεωρεί αθέμιτες. Η Μπραζίλια απορρίπτει τις κατηγορίες και έχει προσφύγει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Οι αντιδράσεις και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Η νέα δασμολογική πρωτοβουλία στηρίζεται στο άρθρο 301 του αμερικανικού εμπορικού νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να εξετάζει και να αντιμετωπίζει εμπορικές πρακτικές άλλων χωρών που θεωρεί αθέμιτες.

Η συγκεκριμένη νομική βάση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τη δικαστική ακύρωση προηγούμενων δασμών του Τραμπ.

Ωστόσο, οι νέοι δασμοί δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ. Θα προηγηθεί περίοδος δημόσιας διαβούλευσης και ακροάσεων, με αμερικανό αξιωματούχο να εκτιμά ότι η εφαρμογή τους ενδέχεται να μετατεθεί για τον Ιανουάριο.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα μέτρα θα ενισχύσουν την αμερικανική μεταποίηση και θα προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας από τον διεθνή ανταγωνισμό.

Οι επικριτές της, αντίθετα, προειδοποιούν για νέες ανατιμήσεις και οικονομική επιβάρυνση των αμερικανικών νοικοκυριών.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, το 62% των ερωτηθέντων υποστήριξε προσπάθειες κατάργησης των δασμών, στοιχείο που αποτυπώνει την πολιτική πίεση προς τον Λευκό Οίκο.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Τραμπ δείχνει αποφασισμένος να διατηρήσει τους δασμούς ως βασικό εργαλείο της οικονομικής και εμπορικής πολιτικής του, ανοίγοντας νέο κύκλο αβεβαιότητας για τις διεθνείς αγορές και τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.