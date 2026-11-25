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Είναι γάτος, έχει πολύ όμορφο όνομα, Zeus ή Ζευς ελληνιστί και είναι τόσο κοινωνικός, που η κηδεμόνας του έχει συνηθίσει τις φυγές του. Μόνο που αυτή τη φορά, το παράκανε: Μπήκε σε τρένο και από το Έσεξ βρέθηκε στο Λονδίνο.

Ο τετράχρονος Ζευς μπήκε στο τρένο των 20.08 από το Μπρέιντρι, στις 10 Νοεμβρίου, για να εντοπιστεί από το προσωπικό του σταθμού 59 χλμ. μακριά, στον σταθμό Λονδίνο – Λίβερπουλ Στριτ.

Εκπρόσωπος της Greater Anglia δήλωσε ότι ο αφράτος τζιντζερόγατος μεταφέρθηκε στο γραφείο του προσωπικού για λόγους ασφαλείας, προτού τον συνοδεύσουν στο ταξίδι επιστροφής του στο Μπρέιντρι.

«Απλώς σκέφτηκα: “Θεέ μου, το έκανε πάλι”», παραδέχεται η Λίλι Μπάροους, κηδεμόνας της τετράποδης ταξιδιάρας ψυχής, ευχαριστώντας το προσωπικό των σιδηροδρόμων που εντόπισε σώο τον «Δία» και τον επέστρεψε σπίτι του.

Zeus the cat took quite the unexpected trip! He was found alone on a London train more than an hour from home, but his tag helped get him safely back to his owner. https://t.co/nfnq7sm3mx https://t.co/DAuXgWHTSc — ABC News (@ABC) November 24, 2026

Να σημειωθεί όμως και τούτο: Ο Ζευς δεν είναι άγνωστος στους σιδηροδρόμους, καθώς στο παρελθόν το είχε σκάσει ξανά από το προηγούμενο σπίτι του στο Στάνστεντ Μαουντφίτσετ, φτάνοντας έως το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου.

Ο Zeus έχει τσιπάκι και συσκευή εντοπισμού, αλλά η Μπάροους αποδέχεται την μποέμικη φύση του.

«Εχω προσπαθήσει να τον κρατήσω μέσα στο σπίτι στο παρελθόν, αλλά τραυματίζεται, καθώς προσπαθεί συνεχώς να το σκάσει. Απλώς δεν είναι ευτυχισμένος όταν βρίσκεται συνέχεια μέσα στο σπίτι», λέει η ίδια.

«Είναι ένας πολύ κοινωνικός γάτος, του αρέσει να συναντάει κόσμο, οπότε ναι, αν δεν τον πρόσεχαν όλοι οι άλλοι, θα ήταν μια πραγματική ταλαιπωρία», παραδέχεται η Μπάροους.

«Από το Braintree στο Λονδίνο είναι σίγουρα η μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει, αλλά νομίζω ότι πιθανότατα θα πήγαινε και πιο μακριά αν είχε την ευκαιρία», πρόσθεσε.

Η Μπάροους ευχαρίστησε το «φιλόξενο» προσωπικό που βοήθησε να ξαναενωθούν οι δυο τους.

«Ο Ζευς απόλαυσε όλη την προσοχή που του έδειξαν το προσωπικό του σταθμού και οι επιβάτες στο τρένο κατά την επιστροφή», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Greater Anglia.