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Μία καταγγελία στάθηκε αφορμή για την αποκάλυψη μίας σοβαρής υπόθεσης με πρωταγωνιστή έναν αναπληρωτή καθηγητή Θρησκευτικών, ο οποίος απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του.

Σύμφωνα με την καταγγελία γονέων και μαθητών, ο εν λόγω καθηγητής σε Γυμνάσιο της Αττικής, διατηρούσε δημόσιο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν ημίγυμνος. Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν, επίσης, πως υπήρχε και σύνδεσμος που παρέπεμπε σε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο.

Η καταγγελία υποβλήθηκε πριν από τρεις ημέρες, με τον καθηγητή να παύεται άμεσα από τα καθήκοντά του. Επιπλέον, έχει κληθεί να καταθέσει στο συμβούλιο εκπαίδευσης.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Αναστασόπουλος, ο οποίος έχει τονίσει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα εξαντλείται το γράμμα του νόμου.