Με το βλέμμα στραμμένο στην πρωθυπουργική κατοικία της Μαδρίτης και όπλο του το προφίλ ενός «αναλογικού», προσγειωμένου τεχνοκράτη από τη Γαλικία, ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό ετοιμάζεται να διεκδικήσει ξανά την εξουσία στην Ισπανία.

Αντιπαραβάλλοντας τη δική του σοβαρότητα απέναντι στην επικοινωνιακή λάμψη και τα σκάνδαλα διαφθοράς που πλήττουν τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο ηγέτης της ισπανικής κεντροδεξιάς φιλοδοξεί στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου να ολοκληρώσει τη μακρά πολιτική του διαδρομή, σε μια ανάλυση-προφίλ του Politico που φέρνει στο φως όλες τις πτυχές της πορείας του.

Ένα βήμα πριν από τη διακυβέρνηση της Ισπανίας

Το φαβορί των ισπανικών εκλογών, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, φροντίζει πάντα να προβάλλει το προφίλ του ανθρώπου της επαρχίας που κατάγεται από την καταπράσινη ακτή της Γαλικίας που βρέχεται από τον Ατλαντικό.

Απευθυνόμενος σε ένα οικείο ακροατήριο στην πόλη του προσκυνήματος, το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, όπου έχτισε την πολιτική του καριέρα, ο Φεϊχό ζήτησε από τη βάση του μια τελευταία ώθηση ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσει τη δική του «οδύσσεια» 600 χιλιομέτρων μέχρι την πρωθυπουργική κατοικία στη Μαδρίτη.

«Βοηθήστε με να ολοκληρώσω αυτό το ταξίδι και δεν θα σας απογοητεύσω», δήλωσε ο συντηρητικός ηγέτης της αντιπολίτευσης στους υποστηρικτές του «Λαϊκού Κόμματος» (PP) στις 14 Νοεμβρίου.

«Είμαι ακόμα ο ίδιος: με περισσότερα γκρίζα μαλλιά, περισσότερη εμπειρία, περισσότερες ουλές, αλλά με την ίδια αφοσίωση».

«Η Ισπανία… χρειάζεται εμπειρία, και εγώ την έχω — ονομάζεται Γαλικία!», συνέχισε.

Όπως επισημαίνει το Politico, το βασικό αφήγημα του Φεϊχό είναι ότι αποτελεί έναν χαμηλών τόνων, σοβαρό διαχειριστή, ο οποίος απέκτησε σταθερά τις διοικητικές του δεξιότητες στη βορειοδυτική γενέτειρά του ως περιφερειακός πρόεδρος από το 2009 έως το 2022 — ένας κόσμος εντελώς διαφορετικός από το επικοινωνιακό σόου του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Ενώ ο Σάντσεθ μιλά άπταιστα αγγλικά, ο Φεϊχό δεν μιλά σχεδόν λέξη. Ενώ ο Σάντσεθ έγινε πρωθυπουργός στα 46 του, ο Φεϊχό είναι 65 ετών και θα γίνει ο γηραιότερος άνδρας που κερδίζει την πρωθυπουργία από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα τη δεκαετία του 1970.

Όπως το έθεσε ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Politico, «Δεν είμαστε ένα κόμμα των influencers ή ένα κόμμα των τάσεων. Είμαι ακόμα ένας αναλογικός πολιτικός».

Στη Γαλικία, ο Φεϊχό έχτισε τη φήμη ενός μετριοπαθούς πολιτικού που κερδίζει εκλογές. Όμως, εν μέσω των υψηλών πιέσεων της Μαδρίτης, όπου ηγείται του PP από το 2022, βρέθηκε αντιμέτωπος με πολύ σκληρότερες δοκιμασίες και, κατά καιρούς, δυσκολεύτηκε.

Οδεύει σε αυτές τις εκλογές παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που έμαθε από τα χτυπήματα που δέχθηκε και ο οποίος δεσμεύεται τώρα να «καθαρίσει» την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς που έχουν κατακλύσει τους Σοσιαλιστές.

Προς το παρόν τουλάχιστον, η συνταγή του φαίνεται να αποδίδει.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το «PP» οδεύει προς τη νίκη, ελαφρώς μπροστά από τους «Σοσιαλιστές» του Σάντσεθ — αν και θα χρειαστεί τη στήριξη του ακροδεξιού «Vox» για να σχηματίσει πλειοψηφία.

Από το Ος Πεάρες στη Μαδρίτη

Με καταγωγή από τη μικρή ενορία Ος Πεάρες στην αγροτική επαρχία Ουρένσε, ο Φεϊχό έγινε δημόσιος υπάλληλος προτού αναλάβει ανώτερη θέση, σε ηλικία 29 ετών, στο τμήμα γεωργίας της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας.

«Ήταν ένα διαμάντι που δεν μπορούσαμε να αφήσουμε να γλιστρήσει μέσα από τα χέρια μας», δήλωσε στην εφημερίδα El Mundo ο Χοσέ Μανουέλ Ρομάι Μπεκαρία, ανώτερο στέλεχος της πτέρυγας της Γαλικίας της Λαϊκής Συμμαχίας (του προκατόχου του PP), ο οποίος έμελλε να γίνει ο πολιτικός «νονός» του Φεϊχό.

Στη συνέχεια μετακινήθηκε στο περιφερειακό τμήμα υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, προτού εισέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσω του υπουργείου Υγείας στη Μαδρίτη, όπου αργότερα έγινε γενικός διευθυντής των εθνικών ταχυδρομείων.

Μέχρι το 2003 είχε επιστρέψει στη Γαλικία και τελικά αναδείχθηκε σε φυσικό διάδοχο του Μανουέλ Φράγκα, του μακροβιότερου προέδρου της περιφέρειας.

Πολλοί από όσους παρακολούθησαν την καριέρα του Φεϊχό επισημαίνουν ότι έδινε πάντα προτεραιότητα στον πραγματισμό έναντι της ιδεολογίας. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι ψήφισε τον Φελίπε Γκονθάλεθ τη δεκαετία του 1980, δηλώνοντας ότι ο σοσιαλιστής ηγέτης «ήταν αυτό που χρειαζόταν η Ισπανία εκείνη την εποχή».

Ο ανιψιός του Φράγκα, Πέδρο Πούι, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με τον Φεϊχό για περισσότερο από μια δεκαετία ως εκπρόσωπος του PP στο κοινοβούλιο της Γαλικίας, ανέφερε ότι οι πολιτικές του αξίες διαμορφώθηκαν από την εποχή στην οποία μεγάλωσε.

«Ανήκει σε μια γενιά που σπούδασε και ενηλικιώθηκε κατά τη διάρκεια της δημοκρατικής μετάβασης» που ακολούθησε τη δικτατορία, είπε ο Πούι. «Του ενσταλάχθηκαν οι αξίες του συντάγματος, της δημοκρατίας και, πάνω απ’ όλα, του τρόπου με τον οποίο επιτεύχθηκε αυτή η δημοκρατία, μέσω της συναίνεσης και της συμφωνίας».

Ο Φεϊχό έγινε πρόεδρος της Γαλικίας το 2009, κερδίζοντας την πρώτη από τις τέσσερις συνεχόμενες θητείες του, καθεμία με αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία — ένα ασυνήθιστο επίτευγμα στο κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό της Ισπανίας.

«Το πέτυχε κάνοντας δύο πράγματα», είπε ο Πούι, επισημαίνοντας ότι τα πρώτα χρόνια της θητείας του Φεϊχό συνοδεύτηκαν από την οικονομική κρίση της ευρωζώνης.

«Πρώτον, μέσω της χρηστής διοίκησης, αξιοποιώντας πόρους που γίνονταν ολοένα και πιο περιορισμένοι. Δεύτερον, μέσω των εξηγήσεων. Έπαιρνε δύσκολες αποφάσεις, αλλά πάντα τις εξηγούσε, εξηγούσε το πλαίσιο».

Ωστόσο, όπως σημειώνει το Politico, απαιτείται επίσης σημαντικό ιστορικό πλαίσιο για να εξηγηθούν οι πολλαπλές εκλογικές νίκες του Φεϊχό, δεδομένου ότι η Γαλικία αποτελεί παραδοσιακό προπύργιο των συντηρητικών, όπου η δεξιά κυβερνά τα 37 από τα τελευταία 45 χρόνια.

Τόσο μεγάλη ήταν η δύναμη του PP εκεί, ώστε ένας καταβεβλημένος, 82χρονος Φράγκα κέρδισε τις εκλογές του 2005, αν και δεν μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση.

«Το εκλογικό σώμα της Γαλικίας είναι συντηρητικό, με την έννοια της διατήρησης των πραγμάτων ως έχουν», δήλωσε η Πιλάρ Μέρας, πολιτική επιστήμονας στο εθνικό πανεπιστήμιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης UNED, η οποία κατάγεται από την περιοχή, προσθέτοντας ότι το προφίλ των ψηφοφόρων εκεί ταίριαζε γάντι στον νεαρό Φεϊχό.

«Στη Γαλικία, το PP ήταν παραδοσιακά πιο μετριοπαθές, τοποθετώντας τον εαυτό του πιο κοντά στην περιφερειακή εθνικιστική ιδεολογία, με μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική πολιτική», πρόσθεσε.

«Ήταν σχετικά εύκολο για τον Φεϊχό να καλλιεργήσει αυτή την [κεντρώα] εικόνα, η οποία πιθανότατα του βγαίνει πιο φυσικά από ένα πιο επιθετικό προφίλ».

Κατά καιρούς, όπως όταν το PP ενεπλάκη σε πολλαπλά σκάνδαλα διαφθοράς σε άλλα μέρη της χώρας, κράτησε αποστάσεις από τη Μαδρίτη και, όπως το έθεσε ο Πούι, «οι εκστρατείες επικεντρώθηκαν σε εκείνον [αντί για το κόμμα] ως το κύριο πλεονέκτημα για τους ψηφοφόρους».

Δημοσιογράφοι που εργάστηκαν στη Γαλικία κατά τη διάρκεια της θητείας του Φεϊχό θυμούνται επίσης ότι το PP κρατούσε σφιχτά τα ηνία της ειδησεογραφικής κάλυψης, καθώς πολλά περιφερειακά μέσα ενημέρωσης εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό από τις επιχορηγήσεις της περιφερειακής κυβέρνησης.

«Το γεγονός ότι έλεγχε τα μέσα ενημέρωσης σήμαινε ότι μπορούσε να ελέγχει όχι μόνο το μήνυμά του αλλά και την εικόνα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό», δήλωσε η Άιδα Πένα, η οποία εργαζόταν ως ρεπόρτερ για το ραδιόφωνο Cadena SER στην περιοχή μέχρι το 2022.

Η Πένα θυμάται το κόμμα του Φεϊχό να χρησιμοποιεί αμφιλεγόμενες τακτικές κατά την πρώτη του επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία το 2009. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν η ψευδής κατηγορία κατά του αντιπροέδρου της περιφέρειας, Άνσο Κιντάνα, ότι κακοποιούσε την πρώην σύντροφό του.

Σε ένα σκάφος με έναν βαρόνο ναρκωτικών

Αριστερά κόμματα κατηγόρησαν τον Φεϊχό για αθέμιτη άσκηση επιρροής μέσω της ανάθεσης συμβάσεων στον όμιλο Grupo Eulen, μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών της οποίας το βορειοδυτικό τμήμα διοικείται από την αδελφή του, Μικαέλα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Φεϊχό ως προέδρου της Γαλικίας, η κυβέρνησή του ανέθεσε στην Eulen συμβάσεις αξίας 37 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο Público, το οποίο επικαλέστηκε περιφερειακά δημόσια αρχεία.

Το 2024, δικαστής στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα έθεσε στο αρχείο την έρευνα για την υπόθεση.

Μια δυνητικά μεγαλύτερη απειλή αποτέλεσε η δημοσίευση, το 2013, φωτογραφιών που είχαν τραβηχτεί τη δεκαετία του 1990 και έδειχναν τον Φεϊχό πάνω σε ένα σκάφος μαζί με τον Μαρσιάλ Ντοράδο, έναν γνωστό λαθρέμπορο της Γαλικίας, ο οποίος αργότερα φυλακίστηκε για διακίνηση ναρκωτικών.

Στη συνέχεια ήρθαν στο φως περισσότερες φωτογραφίες των δύο ανδρών μαζί σε διακοπές.

Στη βιογραφία του για τον Φεϊχό, ο δημοσιογράφος Φραν Μπαλάδο υποστηρίζει ότι τέτοιες φιλίες ήταν συνηθισμένες στη Γαλικία εκείνη την εποχή, γράφοντας ότι ο πολιτικός συστήθηκε στον κακοποιό από τον Μανουέλ Κρουζ, «έναν άνθρωπο που βρισκόταν κοντά στον βαρόνο ναρκωτικών και ήταν επίσημος οδηγός αρκετών περιφερειακών υπουργών [του PP]».

Ο Φεϊχό υποβάθμισε τη σχέση του με τον Ντοράδο και τις φωτογραφίες, τις οποίες ο Μπαλάδο εικάζει ότι διέρρευσαν συνάδελφοί του στο PP της Μαδρίτης που έβλεπαν τον πολιτικό από τη Γαλικία ως πιθανό αντίπαλο.

Κατά τη διάρκεια της φετινής προεκλογικής εκστρατείας, ο Φεϊχό έσπευσε να στρέψει τις κατηγορίες περί ανάρμοστων διασυνδέσεων εναντίον των Σοσιαλιστών του Σάντσεθ και υπερασπίστηκε τη δική του φήμη.

«Έχω κάνει λάθη; Βεβαίως. Τώρα, υπάρχει κανείς που μπορεί να σηκώσει το χέρι του και να μου πει ότι είμαι ανήθικος ή διεφθαρμένος ή ότι έχω αναθέσει συμβάσεις με αντάλλαγμα μίζες ή δωροδοκίες; Ας μου το πει», δήλωσε στο podcast «El sentido de la birra».

Η αποτυχία στην «πρώτη κατηγορία»

Οι αντιπαραθέσεις, ωστόσο, ελάχιστα τον έβλαψαν στις δημοσκοπήσεις. Ούτε εμπόδισαν την άνοδό του στην εθνική πολιτική σκηνή το 2022, όταν ένα κύμα εσωκομματικών συγκρούσεων στο PP της Μαδρίτης οδήγησε στη συναίνεση ότι ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για να βγάλει το κόμμα από την αντιπολίτευση.

Ο Φεϊχό δεν αντιμετώπισε κανέναν αντίπαλο για την ηγεσία του κόμματος.

«Δεν ήρθα για να προσβάλω τον Πέδρο Σάντσεθ – ήρθα για να νικήσω τον Πέδρο Σάντσεθ», διακήρυξε τότε, δείχνοντας πρόθυμος να εισαγάγει έναν τόνο ηρεμίας στο τοξικό περιβάλλον της εθνικής πολιτικής.

Ωστόσο, μόλις βρέθηκε στη Μαδρίτη, ο Φεϊχό δυσκολεύτηκε να έχει τον άμεσο αντίκτυπο που ήλπιζε το κόμμα του. Παρόλο που το PP κέρδισε τις γενικές εκλογές του 2023, όπως προβλεπόταν ευρέως, η νίκη δεν ήταν αρκετά αποφασιστική ώστε να του επιτρέψει να σχηματίσει κυβέρνηση.

«Η δουλειά του ήταν να κερδίσει εκλογές που θεωρούνταν σίγουρες, και απέτυχε», δήλωσε ο Πάμπλο Σιμόν, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης.

«Το βήμα προς την πρώτη κατηγορία τον έβλαψε. Επειδή ξαφνικά οι δημοσιογράφοι σου κάνουν άβολες ερωτήσεις, καθώς δεν έχεις τα μέσα ενημέρωσης στο τσεπάκι σου. Και μετά πρέπει να κάνεις συμφωνίες με άλλα κόμματα. Αναγκάστηκε να μάθει εν κινήσει».

Πολλοί απέδωσαν την εκλογική αποτυχία του 2023 στην αβεβαιότητα του Φεϊχό σχετικά με το πώς να διαχειριστεί το Vox, το οποίο δεν είχε παρουσία στη Γαλικία και έχει εισέλθει σε αρκετές περιφερειακές κυβερνήσεις σε συνασπισμό με το PP από τότε που ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος.

Παράλληλα, άλλες πιέσεις που δέχεται ένας συντηρητικός ηγέτης στην πρωτεύουσα -συμπεριλαμβανομένων των σκληροπυρηνικών του κόμματος, όπως η περιφερειακή πρόεδρος της Μαδρίτης, Ιζαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, και των αμείλικτων δεξιών μέσων ενημέρωσης- τον απομάκρυναν από τη χαρακτηριστική του μετριοπάθεια και τον έσπρωξαν προς μια πιο επιθετική ρητορική.

Στην εκστρατεία του 2023, η βασική πρόταση του Φεϊχό ήταν να «καταργήσει τον Σαντσισμό», έναν υποτιμητικό χαρακτηρισμό για την κυβέρνηση του Σάντσεθ.

Συντάχθηκε με άλλους στη δεξιά επαναφέροντας το φάντασμα της ανενεργής αυτονομιστικής οργάνωσης ETA, όταν επέκρινε τον Σάντσεθ επειδή κυβερνά με τους Βάσκους εθνικιστές του EH Bildu.

Πιο πρόσφατα, επιτέθηκε στον Σάντσεθ και σε πιο προσωπικό επίπεδο, εστιάζοντας για παράδειγμα σε δημοσιεύματα ότι ο εκλιπών πεθερός του σοσιαλιστή ηγέτη διατηρούσε επιχείρηση σάουνας, και κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι συμμετείχε «στην αποτρόπαια επιχείρηση της πορνείας».

Ο Σάντσεθ απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι οι εν λόγω επιχειρηματικές δραστηριότητες «δεν ήταν παράνομες».

«Το [PP] στη Μαδρίτη, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, βρίσκεται πιο δεξιά από την υπόλοιπη χώρα», εξήγησε η πολιτική επιστήμονας Μέρας, σκιαγραφώντας μια τάση που έχει ενταθεί κατά τη διχαστική θητεία του Σάντσεθ.

«Τα πάντα είναι προσανατολισμένα στο να επιτίθενται με όλη τους τη δύναμη κατά της κυβέρνησης, οπότε οποιαδήποτε μετριοπαθής χειρονομία ή κίνηση που δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείται υποχώρηση», είπε, προσθέτοντας ότι ο Φεϊχό «έχει προσαρμοστεί σε αυτό το κλίμα».

Πιστός στις ρίζες του

Όμως, από άλλες απόψεις, δεν έχει αλλάξει, σημειώνει το Politico. Ο Πούι εξήγησε ότι η ιδιοσυγκρασία του Φεϊχό ταιριάζει με το δυσπρόσιτο αρχέτυπο της γενέτειράς του.

«Οι Γαλικιανοί τείνουν να είναι λιγότερο ευθείς άνθρωποι από εκείνους άλλων περιοχών της Ισπανίας και έχουν μια αίσθηση του χιούμορ που είναι έμμεση, παρά προκαλεί ξεκαρδιστικά γέλια».

Αντιμέτωπος με την πρόκληση ότι δεν γνωρίζει αγγλικά -κάτι που αποτελεί πρόβλημα σε κρίσιμες διεθνείς διπλωματικές συναντήσεις, όπως οι σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου-, ο Φεϊχό επέστρεψε στον ρόλο του ταπεινού λειτουργού που ήταν υπερβολικά απασχολημένος με την επίλυση των προβλημάτων της Ισπανίας για να μάθει αγγλικά.

«Συμφωνώ ότι ένας Ισπανός πρωθυπουργός πρέπει να μιλά αγγλικά», δήλωσε στον podcaster Τζόρντι Γουάιλντ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Παραδέχομαι ότι δεν έχω κάνει καμία προσπάθεια γι’ αυτό. Με ενδιαφέρουν περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής, τα προβλήματα της χώρας μου παρά να γνωρίζω μια γλώσσα».

Είναι επίσης επιρρεπής σε μικρές λεκτικές γκάφες, όπως όταν αποκάλεσε τον Μπρους Σπρίνγκστιν «Μπρους Σπρίντερ», ενώ η ιδιότυπη δυσκολία του να προφέρει τη λέξη «anatomía» (ανατομία) έγινε meme.



Στην τρέχουσα προεκλογική εκστρατεία, η έκκλησή του προς τους Ισπανούς να κάνουν «θυσίες» υπό τη μελλοντική του κυβέρνηση φάνηκε ως πιθανό ολίσθημα, πυροδοτώντας εικασίες ότι σχεδιάζει να εφαρμόσει περικοπές δαπανών.

Ωστόσο, στο ντιμπέιτ πρόσωπο με πρόσωπο με τον Σάντσεθ την περασμένη εβδομάδα, τέτοια αβίαστα λάθη απουσίαζαν σε μια γεμάτη αυτοπεποίθηση εμφάνιση. «Έχετε περισσότερους ανθρώπους υπό έρευνα απ’ ό,τι βουλευτές», είπε στον αντίπαλό του, σε μία από τις αρκετές επιθέσεις που αιφνιδίασαν τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό.

Ο χαμηλών τόνων πολιτικός από τη Γαλικία φαίνεται επιτέλους να βρίσκεται στα πρόθυρα να ανταποκριθεί στην προσδοκία ότι θα είναι ο άνθρωπος που θα οδηγήσει ξανά τους Ισπανούς συντηρητικούς στην εξουσία. Παραμένουν όμως ερωτήματα σχετικά με το πώς θα αντιδράσει εάν αναδειχθεί νικητής.

«Θα χρειαστεί να επιτύχει κάποιου είδους σύνθεση με την κυβέρνησή του, μια κυβέρνηση συνασπισμού, επιπλέον, στην οποία ο μικρότερος εταίρος [το Vox] είναι πιο σκληροπυρηνικός από εκείνον», σημείωσε ο Σιμόν από το Πανεπιστήμιο Carlos III.

«Το μεγάλο ερώτημα σχετικά με τον Φεϊχό είναι: Τι είδους πολιτική κουλτούρα θα εισαγάγει;».