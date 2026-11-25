Άλμα κατά 26% θα καταγράφει από τον Ιανουάριο το ανώτατο όριο (πλαφόν) τιμών ενέργειας στη Βρετανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αρμόδια ρυθμιστική αρχή Ofgem, επιβαρύνοντας εκατομμύρια νοικοκυριά στον απόηχο της ανόδου των τιμών του φυσικού αερίου λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κάνει να αυξάνονται τα κόστη της ενέργειας και ξέρουμε ότι αυτή η αύξηση των τιμών θα αποτελέσει πηγή ανησυχίας για πολυάριθμα νοικοκυριά καθώς πλησιάζει ο χειμώνας», παραδέχθηκε σε ανακοίνωσή του ο Νιλ Κένγουορντ, γενικός διευθυντής στην Ofgem αρμόδιος για τις αγορές.

Πώς λειτουργεί το πλαφόν και ποια νοικοκυριά επηρεάζονται

Η ρυθμιστική αρχή καθορίζει κάθε τρίμηνο ένα ανώτατο όριο (πλαφόν), που έχει στόχο να αντικατοπτρίζει την εξέλιξη των διεθνών αγορών διασφαλίζοντας ταυτοχρόνως μια ισορροπημένη τιμή τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τους καταναλωτές.

Η αύξηση αυτή αφορά περίπου 20 εκατομμύρια νοικοκυριά με κυμαινόμενα τιμολόγια.

Περίπου 10 εκατομμύρια άλλα, τα οποία έχουν τιμολόγια με σταθερή τιμή, είναι προφυλαγμένα όσο το συμβόλαιό τους θα παραμένει σε ισχύ, διευκρίνισε η Ofgem.

Για ένα τυπικό νοικοκυριό, «αυτό σημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα περάσει από τις 1.723 λίρες στις 2.166 λίρες, αν το επίπεδο αυτό διατηρηθεί για ένα χρόνο», εξηγεί η ρυθμιστική αρχή.

Ο αντίκτυπος στο φυσικό αέριο, τον πληθωρισμό και τα μέτρα στήριξης

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, όπως διαμορφώνεται στο ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης TTF, έχει αυξηθεί κατά περίπου 190%, ανεβαίνοντας από τα 32 στα 92 ευρώ ανά μεγαβατώρα περίπου.

Η αύξηση που ανακοινώθηκε σήμερα θα τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, ο οποίος έτρεχε ήδη τον Οκτώβριο με 3,6% σε ετήσια βάση, έναντι 3,5% το Σεπτέμβριο.

Για να αντισταθμίσει τις αναμενόμενες αυξήσεις το φετινό χειμώνα, η κυβέρνηση των Εργατικών του Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε στα τέλη Οκτωβρίου ενίσχυση ύψους 100 λιρών για περίπου 20 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Αγγλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ