Εργαζόμενοι, φοιτητές αλλά και μαθητές συμμετέχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις σήμερα, Τετάρτη (25/11), λαμβάνοντας μέρος στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ. Ο κύριος όγκος των διαμαρτυριών είναι στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, ενώ συγκεντρώσεις και πορείες λαμβάνουν χώρα σε περισσότερες από 60 πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Λίγο πριν από τις 11:00 άρχισαν σταδιακά οι συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ και των εργατικών συνδικάτων, με διαδηλωτές να συγκεντρώνονται στα Προπύλαια και στην Πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ ξεκινά και η προσυγκέντρωση σωματείων στα Χαυτεία.

Αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για τη συμμετοχή στις συγκεντρώσεις, οι πολίτες που έχουν φτάσει στα σημεία και αυτοί που προσέρχονται, ξεκινούν από την Ομόνοια μέχρι και το Σύνταγμα.

Βασικά αιτήματα για την απεργία είναι η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και οι αυξήσεις των μισθών.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εργαζόμενοι στα Μέσα Μεταφοράς (Μετρό και Τραμ), ναυτεργάτες και εκπαιδευτικοί, ενώ στάσεις εργασίας έχουν ανακοινωθεί και στον Προαστιακό της Αθήνας.

Δείτε φωτογραφίες:

Το παρών στη συγκέντρωση στην Αθήνα, με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, δίνει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ στα Προπύλαια βρίσκεται η Ρένα Δούρου, η Ράνια Σβίγγου και ο Νίκος Παππάς.

Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας – ‘Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο κέντρο της Αθήνας έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Σταδίου και Πανεπιστημίου, με τις πρώτες καθυστερήσεις και τα κυκλοφοριακά προβλήματα να κάνουν την εμφάνισή τους.

Δυσκολίες στην κυκλοφορία καταγράφονται ήδη στη Σόλωνος, στη Σοφοκλέους, στην Ευριπίδου, στην Αθηνάς με κατεύθυνση προς την Ομόνοια, στη Πατησίων από το ύψος της Ευελπίδων προς το κέντρο, καθώς και στη συμβολή της Πανεπιστημίου με τη Βασιλίσσης Σοφίας.