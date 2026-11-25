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Την παραίτησή της υπέβαλε η ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Ελένη Καραγεωργοπούλου. Την παραίτησή της γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής.

Όπως αναφέρει, «με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με το άρθρο 5 , παράγραφο 1 του Κανονισμού της Βουλής, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα της βουλευτού Α’ Ανατολικής Αττικής».

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου είναι συμβολαιογράφος στο επάγγελμα.

Εξελέγη βουλευτής στην Α΄ Ανατολική Αττική στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της οποίας αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026, διατηρώντας τη βουλευτική της έδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελένη Καραγεωργοπούλου οδεύει προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Αναπληρωματικοί στο ίδιο ψηφοδέλτιο ήταν η κα Αφροδίτη-Αικατερίνη Χατζηαναστασιάδη και ο κ. Διονύσιος Ασημακόπουλος.