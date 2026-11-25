Τον δρόμο της Δικαιοσύνης θα πάρουν οι γονείς του μικρού κοριτσιού, που ξεχάστηκε μέσα στο σχολικό λεωφορείο την ώρα που πήγαινε στο νηπιαγωγείο, στη Ρόδο. Η υπόθεση εξακολουθεί να απασχολεί την κοινή γνώμη, με τον πατέρα της ανήλικης να μιλά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως προς την επανένταξή της στο σχολικό περιβάλλον, και τον διευθυντή του εκπαιδευτικού ιδρύματος να ζητεί δημόσια συγγνώμη από την οικογένεια του παιδιού.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το 3,5 ετών κοριτσάκι αποκοιμήθηκε στη διάρκεια της διαδρομής από το σπίτι στο σχολείο και ύστερα από σειρά παραλείψεων, παρέμεινε μόνο του στο όχημα. Το γεγονός ότι βγήκε μόνο του στον δρόμο και έκανε βόλτες μέχρι να το αντιληφθεί τυχαία ένας περαστικός και να το οδηγήσει με ασφάλεια στις αστυνομικές Αρχές και μετέπειτα στους γονείς του, προκαλεί πολλά ερωτήματα. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του οδηγού και της συνοδού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ στο πλευρό της μικρής βρίσκεται και παιδοψυχολόγος.

«Είμαστε στη φάση που το παιδί κάνει ερωτήσεις»

Ο πατέρας του παιδιού, δύο 24ωρα μετά την τραγική περιπέτεια της κόρης του, παραμένει συγκλονισμένος για όσα συνέβησαν και περιγράφει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κόρη του.

«Το παιδί είναι καλά σχετικά. Απλά η επανένταξη για να μπούμε ξανά στη ροή του σχολικού περιβάλλοντος, θέλει δουλειά ακόμα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε πάει ένα, δύο βήματα πίσω σε αυτό, οπότε θα πρέπει να το δούμε ιδιαίτερα. Είμαστε στη φάση που κάνει ερωτήσεις: “για ποιο λόγο έγινε αυτό που έγινε, γιατί δεν πήγα σχολείο, γιατί έμεινα μόνη μου;”», λέει ο πατέρας της μικρούλας στο Mega.

«Ζητήσαμε όλοι ειλικρινή συγγνώμη από την οικογένεια, αναγνωρίζοντας το τραγικό λάθος»

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου αναγνωρίζει το λάθος και ζητεί δημόσια συγγνώμη από την οικογένεια του παιδιού. Ο ίδιος αναφέρει πως είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στα 20 χρόνια λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου.

«Στα 20 χρόνια που λειτουργούμε δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι ανάλογο. Ζητήσαμε όλοι ειλικρινή συγγνώμη από την οικογένεια, αναγνωρίζοντας το τραγικό λάθος. Η συνοδός του σχολικού λεωφορείου είναι και εκείνη μητέρα και από την πρώτη στιγμή βρίσκεται και εκείνη σε κατάσταση σοκ. Το παιδί εντοπίστηκε από τον υπεύθυνο ασφαλείας του χώρου στάθμευσης και ο χρόνος είναι αρκετά μικρότερος από όσα έχουν αναφερθεί σε διάφορα δημοσιεύματα» τονίζει και προσθέτει πως: «Θα αποδεχτούμε τις όποιες συνέπειες προβλέπει ο νόμος».

«Και 5 λεπτά, 10 που να ξυπνήσει και να βρεθεί σε ένα περιβάλλον άσχετο τελείως μόνο του, είναι απίστευτα σοκαριστικό», σχολιάζει ο πατέρας του κοριτσιού.