Σε κατ’ οίκον περιορισμό βρίσκεται ο 63χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία στην Ακρόπολη, καθώς υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα ως προς την προσωρινή του κράτηση. Η ανακρίτρια τάχθηκε υπέρ της επιβολής του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), ενώ ο εισαγγελέας έκρινε ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ανακρίτρια έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του 63χρονου για τις πράξεις που του αποδίδονται. Θεώρησε όμως ότι το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση είναι επαρκές για την αποτροπή τέλεσης νέων εγκλημάτων. Στο σκεπτικό της, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, γράφεται:

«Προκύπτουν μεν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του για το προαναφερθέν αδίκημα που του αποδίδεται με το κατηγορητήριο καθώς και κίνδυνος τέλεσης ομοειδών πράξεων πλην όμως το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση παρέχει την προσδοκία ότι αυτός δε θα διαπράξει άλλα εγκλήματα λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες τέλεσης της πράξης που του αποδίδεται σε συνδυασμό με το ότι έχει γνωστή και σταθερή διαμονή στη χώρα και υπέβαλε σχετικό αίτημα».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, την κρίση της ανακρίτριας βάρυναν τόσο το ιατρικό ιστορικό του θύματος όσο και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τη διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα καλείται πλέον να επιλύσει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει και θα αποφανθεί εντός πέντε ημερών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης, ο 63χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, όταν ο 63χρονος τηλεφώνησε ο ίδιος στην Άμεση Δράση και ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει την 61χρονη σύζυγό του μέσα στο διαμέρισμά τους, στην οδό Αίθρας, στο Θησείο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ ο 63χρονος συνελήφθη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς του.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε εκτεταμένες κακώσεις και μώλωπες στο σώμα της 61χρονης, καθώς και ενδείξεις στραγγαλισμού. Εντοπίστηκαν επίσης παλαιότερες κακώσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 63χρονος υποστήριξε ότι ενήργησε εν βρασμώ ψυχής, επικαλούμενος τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε η σύζυγός του. Ισχυρίστηκε επίσης ότι μέρος των κακώσεων προκλήθηκε κατά την προσπάθειά του να την επαναφέρει στη ζωή με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Ζήτησε τη διενέργεια νέας ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν αντιφάσεις στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.