Την ανάγκη στήριξης των Ελλήνων παραγωγών και αναγέννησης της ελληνικής υπαίθρου υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα στο πρότυπο ελαιοτριβείο AGRISTON και στη συνέχεια στον αμπελώνα και το οινοποιείο στο Κτήμα Βιβλία Χώρα, στην Καβάλα.

Η επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έλαβε χώρα στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης «Μαζί σχεδιάζουμε – Εκεί που η χώρα παράγει το μέλλον της».

«Συνεχίζουμε από εδώ, από την Καβάλα, το οδοιπορικό μας για την παραγωγή και την εξωστρέφεια. Η Ελλάδα που παράγει, η Ελλάδα που προοδεύει. Με δύο προϊόντα ταυτοτικά για την πατρίδα μας: το κρασί και το λάδι, που δίνουν εξωστρέφεια στη χώρα μας, εξωστρέφεια στην οικονομία. Πήγαμε προηγουμένως σε ένα ελαιουργείο-πρότυπο, όπου νέοι άνθρωποι έκαναν μια επένδυση πάρα πολύ σημαντική που βοηθάει την τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία. Εδώ έχουμε ένα άλλο παράδειγμα στον τομέα της οινοποιίας. Πρέπει να ενισχύσουμε τους Έλληνες που παράγουν, που παλεύουν, που κοπιάζουν», σημείωσε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην στήριξη των παραγωγών επισημαίνοντας ως πρώτιστο πρόβλημα το κόστος παραγωγής.

«Πρέπει να ενισχύσουμε τη δίκαιη πράσινη μετάβαση, με ενεργειακές κοινότητες που θα ρίξουν το κόστος παραγωγής. Να επενδύσουμε σε μία άλλη διαχείριση των υδάτων, ώστε να μην υπάρχουν τεράστιες απώλειες νερού κάθε χρόνο. Να στηρίξουμε τα δίκτυα μεταφοράς, για να πέσει το κόστος των μεταφορών και πρέπει, επιτέλους, το Υπουργείο να δίνει σωστά τις ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις. Με ένα νέο πρότυπο ΟΠΕΚΕΠΕ, με ευρωπαϊκή λειτουργία, με διαφάνεια και αξιοκρατία, αλλά και εκσυγχρονίζοντας τον κανονισμό του ΕΛΓΑ», υπογράμμισε.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει στόχο να αναγεννήσει την ελληνική ύπαιθρο»

Έστειλε στη συνέχεια το μήνυμα ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει στόχο να αναγεννήσει την ελληνική ύπαιθρο», εξηγώντας ότι «η ποιότητα και η καινοτομία θα ενισχύσουν το εισόδημα του αγρότη, του κτηνοτρόφου και του μεταποιητή. Το οδοιπορικό μας έχει αυτόν ακριβώς το στόχο: Καλύτερη ποιότητα, υψηλότερη καινοτομία, μεταποίηση, ώστε οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι παραγωγοί να έχουν καλύτερα εισοδήματα και να μείνουν εδώ να παράξουν στον τόπο τους και να υπάρχει προοπτική για όλους. Γι’ αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή για να υπάρχει όραμα αναγέννησης του πρωτογενούς τομέα».

Τον Νίκο Ανδρουλάκη συνόδευσαν ο Μιχάλης Τζελέπης μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, ο βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, η Χαρά Κεφαλίδου μέλος ΚΠΕ και ο Γρηγόρης Τιμοσίδης αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Η δράση ολοκληρώθηκε με συζήτηση-εργασίας με τη συμμετοχή νέων αγροτών, ελαιοπαραγωγών, γεωπόνων, οινολόγων και εκπροσώπων της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.