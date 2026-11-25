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Δυναμικό παρών έδωσαν εργαζόμενοι, μαθητές και φοιτητές στις απεργιακές κινητοποιήσεις που έγιναν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε περισσότερες από 60 πόλεις της Ελλάδας με κύρια αιτήματα την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και τις αυξήσεις των μισθών. Οι πορείες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο.

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση ξεκίνησε στις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια και στην πλατεία Κλαυθμώνος και μισή ώρα νωρίτερα στον Πειραιά.

Ο απεργιακός παλμός ήταν έντονος, με τους διαδηλωτές κρατώντας πανό στα χέρια, να φωνάζουν συνθήματα για αυξήσεις στους μισθούς. “Φοιτητές- εργατιά, μια φωνή” αλλά και συνθήματα στα γαλλικά, όπως “να σπουδάσουμε ή να ζήσουμε” ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας.

Τα αιτήματα

Οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, που να καλύπτουν τις απώλειες της αγοραστικής δύναμης.

Άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Kατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας και στον ιδιωτικό τομέα.

“Ξεπάγωμα” της διετίας 2016-2017, με χορήγηση του μισθολογικού κλιμακίου.

Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με προτεραιότητα στην υγεία, στην παιδεία, στους ΟΤΑ, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην ασφάλιση – Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

Χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και παιδείας.

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και στην ενεργειακή φτώχεια: Κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης – Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Προστασία και διασφάλιση του δικαιώματος στη στέγαση. Καθορισμός ανώτατου πλαφόν στα ενοίκια και πλήρης απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Υπεράσπιση της μονιμότητας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, με σεβασμό στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Κατάργηση των νόμων 4808/2021 και 5053/2023 για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση. Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.

Κατάργηση των διατάξεων του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων.

Δείτε βίντεο: