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Την καθημερινή καταγραφή των τιμών στα προϊόντα περιόδου και στις πάνες ακράτειας ενηλίκων, μέσω της πλατφόρμας PosoKanei.gov προκειμένου να παρακολουθείται εάν η μείωση του ΦΠΑ μετακυλίεται στους καταναλωτές, ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ).

Η μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% στα συγκεκριμένα προϊόντα θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027 και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποσκοπεί στην ελάφρυνση μιας βασικής δαπάνης για εκατομμύρια γυναίκες και οικογένειες στην Ελλάδα.

Μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, στην οποία συμμετείχαν η διοικήτρια της ΑΑΕΑ&ΠΚ, Δέσποινα Τσαγγάρη, και εκπρόσωποι εταιρειών του κλάδου. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αποφυγή ανατιμήσεων και η πλήρης μετακύλιση της μείωσης του ΦΠΑ στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΑΑΕΑ&ΠΚ θα καταγράφει καθημερινά τις τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων μέσω της πλατφόρμας PosoKanei, σε όλες τις συνεργαζόμενες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Η καταγραφή έχει ήδη ξεκινήσει, πριν από την εφαρμογή της μείωσης του ΦΠΑ, ώστε να υπάρχει σημείο αναφοράς για τη σύγκριση των τιμών πριν και μετά την έναρξη ισχύος του μέτρου.

«Το όφελος από τη μείωση του ΦΠΑ πρέπει να φτάσει στον καταναλωτή», σημειώνει η διοικήτρια της ΑΑΕΑ&ΠΚ, Δέσποινα Τσαγγάρη.

«Με το PosoKanei μπορούμε πια να παρακολουθούμε αν αυτό συμβαίνει στην πράξη, προϊόν προς προϊόν και αλυσίδα προς αλυσίδα. Η διαφάνεια δίνει σε κάθε Έλληνα πολίτη τη δυνατότητα να βλέπει τη διαφορά στην τιμή που πληρώνει», προσθέτει.