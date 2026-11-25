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Άνω του στόχου κινήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα στο 10μηνο του 2026, παρά του ότι υποχώρησε αισθητά σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία δημοσίευσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, το δεκάμηνο του 2026 το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της χώρας είχε καλύτερη εικόνα από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού 2027.

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν, την πορεία των φορολογικών εισπράξεων, αλλά και την αυξημένη κινητοποίηση πόρων για επενδύσεις και κοινωνικές παρεμβάσεις.

Τα στοιχεία

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 8,12 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 8,048 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το αντίστοιχο μέγεθος το δεκάμηνο του 2025 είχε ανέλθει σε 10,248 δισ. ευρώ.

Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε πλεόνασμα 461 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο των 389 εκατ. ευρώ. Η διαφορά είναι ακόμη πιο εμφανής σε σύγκριση με πέρυσι, όταν το πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί σε 3,037 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τα συγκεκριμένα μεγέθη αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και δεν ταυτίζονται με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του συνόλου της Γενικής Κυβέρνησης, στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης τα Νομικά Πρόσωπα και οι υποτομείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα φορολογικά έσοδα

Στο σκέλος των εσόδων, οι καθαρές εισπράξεις του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου σε 64,384 δισ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή υπέρβαση κατά 10 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει ενσωματωθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2027.

Η μεγαλύτερη συνεισφορά προήλθε από τη φορολογία. Τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν σε 62,756 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 31 εκατ. ευρώ ή 0,1%.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ έφτασαν τα 26,292 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπέρβαση 44 εκατ. ευρώ έναντι των προβλέψεων. Οι εισπράξεις από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ανήλθαν σε 5,946 δισ. ευρώ, υπολειπόμενες κατά 22 εκατ. ευρώ του στόχου.

Στους φόρους εισοδήματος, οι εισπράξεις έφτασαν τα 22,447 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 14 εκατ. ευρώ από τις προβλέψεις. Ειδικότερα, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κινήθηκε εντός στόχου, ενώ ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων υποχώρησε κατά 18 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι λοιποί φόροι εισοδήματος εμφάνισαν υπέρβαση 33 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από τη φορολογία ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2,214 δισ. ευρώ, καταγράφοντας επίσης μικρή υπέρβαση, κατά 6 εκατ. ευρώ.

Οι υπόλοιπες πηγές εσόδων

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, οι κοινωνικές εισφορές διαμορφώθηκαν σε 45 εκατ. ευρώ, κοντά στον στόχο, ενώ τα έσοδα από μεταβιβάσεις έφτασαν τα 4,96 δισ. ευρώ, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις. Από αυτά, τα 3,358 δισ. ευρώ αφορούσαν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Αντίθετα, τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκαν σε 1,612 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 23 εκατ. ευρώ από τον στόχο. Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα ανήλθαν σε 2,458 δισ. ευρώ, παραμένοντας εντός των προβλέψεων, με τα 321 εκατ. ευρώ να προέρχονται από το ΠΔΕ.

Στα 7,448 δισ. ευρώ ανήλθαν οι επιστροφές εσόδων, ποσό που κινήθηκε σύμφωνα με τον στόχο. Αντίστοιχα, τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έφτασαν τα 3,679 δισ. ευρώ, επίσης εντός των προβλέψεων.

Τα έσοδα του Οκτωβρίου

Για τον Οκτώβριο του 2026, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 6,574 δισ. ευρώ.

Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 6,79 δισ. ευρώ, με τον ΦΠΑ να συνεισφέρει 3,23 δισ. ευρώ και τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης 619 εκατ. ευρώ. Οι φόροι ακίνητης περιουσίας διαμορφώθηκαν σε 114 εκατ. ευρώ, ενώ οι φόροι εισοδήματος έφτασαν τα 2,276 δισ. ευρώ.

Από το τελευταίο ποσό, τα 1,167 δισ. ευρώ προήλθαν από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, τα 913 εκατ. ευρώ από τις επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα 196 εκατ. ευρώ από λοιπούς φόρους εισοδήματος.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, οι μεταβιβάσεις σε 196 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 157 εκατ. ευρώ αφορούσαν το ΠΔΕ, ενώ οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών απέφεραν 147 εκατ. ευρώ. Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 158 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων έφτασαν τα 721 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 160 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες και οι επενδύσεις

Στο μέτωπο των δαπανών, οι πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού στο δεκάμηνο ανήλθαν σε 63,924 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας υποχώρηση κατά 62 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 63,985 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση, ωστόσο, με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οι δαπάνες ήταν αυξημένες κατά 6,04 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού κινήθηκαν 62 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον προβλεπόμενο στόχο.

Σημαντικό μέρος των κρατικών πόρων κατευθύνθηκε στην υγεία και την κοινωνική προστασία. Μεταξύ των μεγαλύτερων επιχορηγήσεων και πληρωμών περιλαμβάνονται:

1,95 δισ. ευρώ προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).2,327 δισ. ευρώ προς τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης.

919 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), για την προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικών προϊόντων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία.

1,042 δισ. ευρώ για μεταβιβάσεις προς νοσοκομεία και δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

355 εκατ. ευρώ προς τους συγκοινωνιακούς φορείς ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ.

131 εκατ. ευρώ προς την Κοινωνία της Πληροφορίας για την πληρωμή του Fuel Pass.

161 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης, στο πετρέλαιο θέρμανσης και στην αμόλυβδη βενζίνη.

232 εκατ. ευρώ ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά.

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται και στο επενδυτικό σκέλος του προϋπολογισμού. Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 11,133 δισ. ευρώ, παραμένοντας εντός των προβλέψεων της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2027.

Σε ετήσια βάση, μάλιστα, ήταν αυξημένες κατά 1,795 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025, εξέλιξη που αποτυπώνει την ενίσχυση των δημόσιων επενδυτικών πληρωμών.

Σημειώνεται ότι ποσό 371 εκατ. ευρώ από το επιχορηγούμενο σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εμφανίζεται ως χρηματοοικονομική συναλλαγή στον σχετικό πίνακα του δελτίου εκτέλεσης του προϋπολογισμού.