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Στην υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη και τις τεχνικές εταιρείες αναφέρεται σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες», στην αρχή του βίντεο αναφέρει: «Πάντως τον παραδέχομαι τον Γραμματέα του Τσίπρα. Πρόκειται για μάγο στις business. Από βουλευτής τον Ιούνιο του 2023, δικηγόρος, τον Οκτώβριο του 2023, ιδρύει με την οικογένειά του μια εταιρεία τεχνική».

Στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο τονίζει:

«Από τη Βουλή στις τεχνικές εταιρείες και από εκεί σε εντυπωσιακές επιχειρηματικές επιδόσεις!

Η 3C+P, που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2023 από τον γραμματέα του Αλέξη Τσίπρα και την οικογένειά του, εμφανίζει τζίρο 200.000 ευρώ μέσα σε δύο μήνες, σχεδόν 2 εκατομμύρια το 2024 και 5,4 εκατομμύρια το 2025.

Και στη συνέχεια, επένδυση στη ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ, με εντυπωσιακή μεταστροφή από ζημιές σε κέρδη.

Τελικά, κάποιοι έχουν πραγματικό ταλέντο στις μπίζνες!

Κύριε Τσίπρα, ένα background check στους συνεργάτες σας δεν θα έβλαπτε.

Και κύριε Χατζηγιαννάκη, με τέτοιες επιδόσεις, αφήστε τις τεχνικές εταιρείες. Σας περιμένει το Χρηματιστήριο».