Εξιτήριο για το σπίτι του πήρε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, σύμφωνα με τον πνευμονολόγο-εντατικολόγο Ανδρέα Στράτη, ο οποίος μίλησε για την κατάσταση της υγείας του αγαπημένου ηθοποιού, το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου στο «Πρωινό».

Συγκεκριμένα, μιλώντας για τον Δημήτρη Καλλιβωκά, ο πνευμονολόγος-εντατικολόγος εξήγησε πως: «Σήμερα το πρωί, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, ο κύριος Καλλιβωκάς επέστρεψε στην οικεία του, για να συνεχίσει εκεί με επίβλεψη νοσηλευτική και ιατρική, την θεραπευτική του πορεία».

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, ο Ανδρέας Στράτης είπε ότι ο επιτυχημένος καλλιτέχνης: «Γύρισε με τραχειοστομία και αναπνέει μόνος του. Είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση, δεν έχει καμία νευρολογική βελτίωση. Δεν αντιδράει και δεν καταλαβαίνει τίποτα».