Συνεχίζεται η κόντρα της Νέας Δημοκρατίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη αναφορικά με την ανάληψη δημοσίων συμβάσεων, όσο και την παραχώρηση γραφείων στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Καλούμε τον κ. Τσίπρα να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ένα θέμα που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, σε όλα τα επίπεδα», τόνισε στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία επικαλούμενη τα λεγόμενα του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη νωρίτερα σήμερα στο OPEN.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, μάλιστα, ερωτηθείς στο OPEN εάν ο Αλέξης Τσίπρας είναι ενήμερος για τις εταιρείες του, απάντησε ότι «είναι ενήμερος για όλα». «Είμαι ανοιχτό βιβλίο, αναφέρω μόνος μου όλες τις δραστηριότητές μου για να μην ψάχνουν οι άνθρωποι και κοπιάζουν», έσπευσε να δηλώσει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης στο σκέλος της παραχώρησης χώρου για τις οργανωτικές ανάγκες του κόμματος της ΕΛΑΣ.

Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο, η Νέα Δημοκρατία αφού χαρακτήρισε «απίστευτα κυνική» την παραδοχή του Μίλτου Χατζηγιαννάκη ότι «ο κ. Τσίπρας ήταν ενήμερος για όλα», σε ανακοίνωσή της έθεσε σειρά ερωτημάτων:

«Κύριε Τσίπρα, γνωρίζατε και επιλέξατε ως γραμματέα του κόμματός σας κάποιον που έπαιρνε με τις εταιρείες του κρατικό χρήμα, λαμβάνοντας συμβάσεις ακόμα και από έναν δήμο, στον οποίο ο δήμαρχος ήταν συνέταιρός του με 50%, σε άλλη εταιρεία; Είχατε τελικά γνώση για όλες τις δημόσιες συμβάσεις όλων των εταιρειών στις οποίες είναι μέτοχος με υψηλό ποσοστό ο γραμματέας του κόμματός σας κ. Χατζηγιαννάκης;

Γνωρίζατε και πολύ περισσότερο εγκρίνατε, να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία λαμβάνει κρατικό χρήμα και μάλιστα ακόμα και από έναν δήμο στον οποίον ο δήμαρχος είναι συνέταιρος του μετόχου της εταιρείας αυτής, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης;».

ΕΛΑΣ προς ΝΔ: «Μαύρες επιχειρήσεις συγκάλυψης ενόχων και συκοφάντησης αθώων»

Στις βολές της Νέας Δημοκρατίας απάντησε η ΕΛΑΣ υποστηρίζοντας ότι «η επίθεση στον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, παραγωγής Μαξίμου και διακίνησης ‘φιλικών’ μέσων, πιστοποιεί τη βαθιά ανηθικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη». Στον ίδιο καταγγελτικό τόνο η ΕΛΑΣ ανέφερε: «Ο Αρχιερέας της διαφθοράς δεν διστάζει, όταν αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα των συνδαιτημόνων του στο μεγάλο φαγοπότι, να καταφεύγει σε μαύρες επιχειρήσεις συγκάλυψης ενόχων και συκοφάντησης αθώων. Να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τη διαφορά ανάμεσα στα αίσχη των υπουργών του, που μοιράζουν και μοιράζονται δημόσιο χρήμα, με τη διαφανή δραστηριότητα κάθε πολίτη, ελεύθερου επαγγελματία που ασκεί το επάγγελμά του με εντιμότητα. Να προσπαθεί να συγκαλύψει το όργιο των απευθείας αναθέσεων, με άλλη μια απευθείας ανάθεση: Την ανάθεση της δολοφονίας χαρακτήρα όσων στέκονται απέναντι στα σκάνδαλα που φέρουν την υπογραφή του».

Η ΕΛΑΣ επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Αν όμως οι προθέσεις του συστήματος Μητσοτάκη είναι φανερές, ερωτηματικά υπάρχουν για την προθυμία του ΠΑΣΟΚ να βουτηχτεί στη λάσπη της Δεξιάς». Συνέχισε, μάλιστα, στο ίδιο πνεύμα λέγοντας: «Μια λάσπη που χτες αφορούσε τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, σήμερα τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, και αύριο όποιον άλλον αισθανθούν ότι απειλεί τις μέρες της αφθονίας του συστήματος Μητσοτάκη». «Υπάρχει άραγε πίσω από αυτή την πρόθυμη συνδρομή στις μαύρες επιχειρήσεις της Δεξιάς, κάτι που κρατάει μυστικό για την επόμενη μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης;», διερωτήθηκε στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Παρέμβαση Μαρινάκη

Για «μείζον» θέμα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης για το οποίο «οφείλονται απαντήσεις, χωρίς άλλες υπεκφυγές». Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε: «Μετά τις νέες συνταρακτικές αποκαλύψεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα στο parapolitika.gr σχετικά με δημόσιες συμβάσεις που φέρονται να έχουν λάβει εταιρείες στις οποίες μέτοχος με μεγάλα ποσοστά είναι ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, κ. Αλέξη Τσίπρα».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε: «Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να παραμένουν άλλο αναπάντητα:

Γιατί ο κ. Χατζηγιαννάκης στη χθεσινή του δήλωση αναφέρθηκε μόνο στη δικηγορική εταιρεία της οικογένειάς του, λέγοντας ότι έχει αποχωρήσει από αυτήν από το 2014, αλλά δεν είπε λέξη για τις άλλες εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος και οι οποίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν λάβει κρατικό χρήμα μέσω συμβάσεων με δημόσιους φορείς; Σε πόσες άλλες εταιρείες συμμετέχει και πόσες δημόσιες συμβάσεις έχουν λάβει τελικά οι εταιρείες του; Είναι αποδεκτό εταιρείες του κ. Χατζηγιαννάκη, όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, να έχουν λάβει το 2025 συμβάσεις έργων ύψους άνω των 750.000 ευρώ από τον Δήμο Στυλίδας, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με επίκληση του κατεπείγοντος και με εκπτώσεις από 1,59% έως 3%, λίγους μόλις μήνες μετά την από κοινού σύσταση άλλης εταιρείας από τον ίδιο και τον δήμαρχο Στυλίδας, στην οποία έκαστος διατηρεί μερίδιο 50%; Εντάσσεται στο πλαίσιο του «ηθικού πλεονεκτήματος» το γεγονός ότι ο κ. Χατζηγιαννάκης φέρεται να ιδρύει τον Φεβρουάριο του 2025 μία εταιρεία από κοινού με τον δήμαρχο Στυλίδας και, λίγους μήνες αργότερα, άλλες εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος να λαμβάνουν συμβάσεις από τον ίδιο δήμο; Με ποια διαδικασία και, κυρίως, με την έγκριση ποιου μεταφέρθηκε η έδρα μίας από τις εταιρείες που έλαβαν δημόσιες συμβάσεις στην οδό Φιλελλήνων, όπου σύμφωνα με το δημοσίευμα στεγάστηκαν και τα γραφεία του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα;»

Απευθυνόμενος, μάλιστα, σε προσωπικό τόνο προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε: «Το βασικό, όμως, ερώτημα απευθύνεται στον κ. Τσίπρα: Γνώριζε για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ κ. Χατζηγιαννάκη και τις δημόσιες συμβάσεις των εταιρειών του; Και, κυρίως, ήταν δική του απόφαση να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία, που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία που λαμβάνει κρατικό χρήμα, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης;».

— Pavlos Marinakis (@pavlmarin) November 25, 2026

Για την παραχώρηση στο κτίριο της Φιλελλήνων υπέρ των αναγκών της ΕΛΑΣ

Στο μεταξύ, δημοσίευμα της εφημερίδας «Παραπολιτικά» αναφέρει ότι στα γραφεία της τεχνικής εταιρείας «ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», στην οποία συμμετέχει κατά 80% στο μετοχικό μερίδιό της ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης από τις 18 Σεπτεμβρίου 2025 και έχει έδρα με βάση τα στοιχεία του ΓΕΜΗ στην οδό Φιλελλήνων 34, έχει παραχωρηθεί ατύπως χώρος για τα γραφεία του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ. Σημειωτέον ότι η εν λόγω εταιρεία μέχρι και σήμερα συναλλάσσεται αναλαμβάνοντας έργα από το Δημόσιο.

Ερωτηθείς, λοιπόν, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης στο OPEN για την παραχώρηση χώρου για τις οργανωτικές δραστηριότητες της ΕΛΑΣ στο κτίριο της οδού Φιλελλήνων, όπου είναι η έδρα της εταιρείας του «ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», ο ίδιος απάντησε: «Επειδή, όπως ξέρετε, το κόμμα δεν έχει κρατική επιχορήγηση, δεν έχει άλλου είδους επιχορηγήσεις, περιμένει από τα μέλη, περιμένει από τα στελέχη, περιμένει από όλους εμάς που έχουμε κάνει αυτόν τον αγώνα να στηθεί αυτό το κόμμα να βοηθήσουμε». Με τον ισχυρισμό ότι «το γραφείο στην Αμαλίας δεν επαρκεί για τις ανάγκες του κόμματος και χρειάζονταν πρόσθετοι χώροι για συναντήσεις και για τη φιλοξενία ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό», ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης είπε: «Η εταιρεία μέσω της μίας μου εταιρείας, της ‘ΝΗΣΩΝ’, προσφέρθηκε».

«Μέχρι το κόμμα να φτιάξει δικά του γραφεία, εγώ με πολύ μεγάλη μου χαρά θα παραχωρώ τους χώρους για να μπορούν να συνεδριάζουν όργανα, για να μπορούν να έρχονται», ανέφερε. «Δεν παραχωρώ δωρεάν χώρο. Παραχωρώ για τις συνεδριάσεις, για τις συνεδριάσεις των οργάνων», σημείωσε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ο δημοσιογράφος του OPEN επέμεινε ότι η συγκεκριμένη πρακτική ενδέχεται να συνιστά παράνομη παροχή σε είδος, με τον γραμματέα της ΕΛΑΣ να απαντά: «Τι να δηλώσω; Ότι έρχονται στελέχη της ΕΛΑΣ και κάνουν συνεδριάσεις μέσα στον χώρο μου;».