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Τα βέλη του κατά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Αναξιόπιστες προβλέψεις κόντρα στις εκτιμήσεις της Κομισιόν. Προσβλητικοί για τη νοημοσύνη των πολιτών οι πανηγυρισμοί για τους μισθούς, ενώ η ακρίβεια ροκανίζει τις αυξήσεις», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνει ο κ. Τσουκαλάς, «ο Πρωθυπουργός στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο επιμένει να κάνει ότι δεν βλέπει τις δυσοίωνες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία, που είναι σε πλήρη διάσταση με αυτές της κυβέρνησής του.

Αυτές δεν χωρούσαν ως φαίνεται στο χάρτινο αφήγημα του success story της κυβέρνησης.

Ο κ. Μητσοτάκης μιλά για ανάπτυξη 2,3% και επενδυτικό άλμα 7,9%. Για την ίδια χρονιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 1,5% και αύξηση των επενδύσεων μόλις 2,5%.

Για το 2027, ο ίδιος ο Προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση των μέσων αμοιβών ανά εργαζόμενο κατά 3,9% και πληθωρισμό 2,8%. Με τις παραδοχές της κυβέρνησης, δηλαδή, η πραγματική αύξηση των μέσων αμοιβών περιορίζεται περίπου στο 1,1%. Αυτή είναι η “βελτίωση” της αγοραστικής δύναμης που προβλέπει ο Προϋπολογισμός για το 2027.

Όσο για τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού, αυτή έχει εξαφανιστεί από τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα που τα τελευταία 7 χρόνια έχουν ξεπεράσει το 30%».

Όπως υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να παρουσιάζει μια εικονική πραγματικότητα» και καταλήγει με την επισήμανση της ανάγκης για πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. «Η χώρα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο. Οι πολίτες έχουν επιλογή: Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ για μια ζωή με αξιοπρέπεια, για ένα μέλλον με ελπίδα και προοπτική», αναφέρει χαρακτηριστικά.