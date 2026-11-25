Για την προσφορά της στον αθλητισμό και τη διαρκή στήριξή της στους ανθρώπους με αναπηρία τιμήθηκε η Δήμητρα Κατσαφάδου από την Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (ΟΣΕΚΑ). Η βράβευση της επιχειρηματία και της εταιρείας La Vie en Rose πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στο κλειστό γήπεδο του Μετς, στο Παγκράτι, σε αναγνώριση της σημαντικής δωρεάς της προς την Ομοσπονδία.

«Η δύναμη αυτών των ανθρώπων μάς εμπνέει. Η προσπάθεια, η αποφασιστικότητα και η θέλησή τους αποτελούν παράδειγμα για όλους μας. Υπόσχομαι να βρίσκομαι δίπλα τους κάθε χρόνο», δήλωσε η Δήμητρα Κατσαφάδου.

Η συγκεκριμένη δωρεά εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολυετούς κοινωνικής δράσης της επιχειρηματία και της La Vie en Rose, που στηρίζουν κάθε χρόνο εκατοντάδες ανθρώπους με αναπηρία, συμβάλλοντας στην απόκτηση αναπηρικών αμαξιδίων, τεχνητών μελών και άλλων απαραίτητων βοηθημάτων. Πρόκειται για εξοπλισμό που, λόγω του υψηλού κόστους του, παραμένει συχνά απρόσιτος σε ανθρώπους με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.

Στο επίκεντρο αυτών των πρωτοβουλιών βρίσκεται η βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων με αναπηρία, η ενίσχυση της αυτονομίας τους και η ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.

Η συνεργασία με την ΟΣΕΚΑ αναμένεται να έχει και συνέχεια. Τις προσεχείς ημέρες, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας πρόκειται να συναντηθεί με τη Δήμητρα Κατσαφάδου και τη διοίκηση της La Vie en Rose, προκειμένου να διερευνηθούν νέες δυνατότητες συνεργασίας και περαιτέρω ενίσχυσης του έργου της Ομοσπονδίας.

Η τιμητική διάκριση έρχεται να αναγνωρίσει μια διαχρονική δέσμευση της επιχειρηματία, η οποία έχει επιλέξει να συνδέσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με την κοινωνική προσφορά και την έμπρακτη αλληλεγγύη.