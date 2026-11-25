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Ιδιαίτερη είναι η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς έχει την ονομαστική της εορτή. Η επιτυχημένη παρουσιάστρια, είχε σήμερα μαζί της την κόρη της στη δουλειά της. Μάλιστα, δημοσίευσε μία πολύ όμορφη φωτογραφία στο προφίλ της στο Instagram.

Το στιγμιότυπο έχει τραβηχτεί στο πλατό της ψυχαγωγικής καθημερινής εκπομπής που παρουσιάζει.

Η Κατερίνα Καινούργιου κάθεται στην καρέκλα της, ενώ της περιποιούνται τα μαλλιά της. Στα χέρια της κρατάει την λίγων μηνών Ξένια, η οποία είναι ντυμένη με ένα κόκκινο φορμάκι και φοράει ένα χριστουγεννιάτικο σκουφάκι.

Στο πρόσωπο της παρουσιάστριας αποτυπώνεται η ευτυχία που νιώθει, κρατώντας στα χέρια της το μωρό της.

Η οικοδέσποινα της «Super Κατερίνας», έχει γράψει στο story της στο Instagram: «Η ωραιότερη γιορτή της ζωής μου… Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματα σας».