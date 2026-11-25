Ο Αιμιλιανός Σταματάκης και η Κατερίνα Νικολοπούλου, που μόλις μετακόμισαν σε καινούργια κατοικία στη Νέα Σμύρνη, φέτος για πρώτη φορά συνυπάρχουν και τηλεοπτικά.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Πέντε χρόνια ευτυχίας συμπληρώνουν ο Αιμιλιανός Σταματάκης και η Κατερίνα Νικολοπούλου. Οι δύο ηθοποιοί, που έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τους προβολείς, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews μόλις μετακόμισαν και αυτό το διάστημα οργανώνουν το νέο τους σπίτι. Το ζευγάρι μετακόμισε σε νέα κατοικία στη Νέα Σμύρνη, την οποία απολαμβάνουν να διακοσμούν, ώστε να είναι έτοιμη μέχρι τα Χριστούγεννα.

«Αν και λόγω δουλειάς βρίσκονται συνεχώς μπροστά σε κάμερες και φωτογράφους, τόσο ο Αιμιλιανός όσο και η Κατερίνα δεν επιθυμούν να μιλούν για τα προσωπικά τους, παρά μόνο για τις δουλειές τους σε θέατρο και τηλεόραση», εξηγεί στην «R» πρόσωπο από το περιβάλλον των δύο ηθοποιών. «Μου είναι αμήχανο και άβολο να μιλώ για τη σχέση μου με τον Αιμιλιανό. Νομίζω γενικά ένας καλλιτέχνης δεν έχει να πει κάτι σχετικά με την προσωπική του ζωή, δεν ξέρω αν αφορά και κανέναν στην ουσία. Δεν το λέω ηθικά ούτε το παίζω κάπως, το πιστεύω πραγματικά. Νομίζω ότι μόνο μέσα από τις δουλειές μας πρέπει να μιλάμε. Είμαι σε μια φάση πολύ δημιουργική σε όλους τους τομείς και νιώθω ευλογημένη», έχει δηλώσει η Κατερίνα, η οποία είναι πτυχιούχος του Πολιτικού Τμήματος της Νομικής Αθηνών.

Μπορεί να μη μιλούν για τη σχέση τους, όμως οι κοσμικές εμφανίσεις τους ολοένα πληθαίνουν. Οι δύο ηθοποιοί έδωσαν το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ο θάνατος και η κόρη» στο «Θέατρο Αθηνών». Επίσης εμφανίστηκαν μαζί στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του δημοσιογράφου Μένιου Σακελλαρόπουλου με τίτλο «Οδός έρωτος», που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη», συνομιλώντας για αρκετή ώρα με τον συγγραφέα, ο οποίος έχει γράψει και το βιβλίο «Δύο μαύρα πουκάμισα», στο οποίο βασίζεται η ομότιτλη σειρά του Mega.

Μαζί και στην ΤV

Για πρώτη φορά φέτος στα πέντε χρόνια σχέσης, ο Αιμιλιανός και η Κατερίνα συνυπάρχουν και επαγγελματικά, αφού συμμετέχουν στη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα». Ο 36χρονος ηθοποιός επικεντρώνεται στις καλλιτεχνικές επιλογές του και κάθε φορά αποδεικνύει περίτρανα το ταλέντο του. Στο θέατρο ο Αιμ. Σταματάκης γνωρίζει για δεύτερη χρονιά την αποθέωση υποδυόμενος τον αξέχαστο Νίκο Ξυλούρη στην παράσταση «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης», σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη στο θέατρο «Ηβη». Η Κ. Νικολοπούλου αυτό το διάστημα βρίσκεται σε περιοδεία με την κωμική παράσταση του Χάρη Ρώμα «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», η οποία από τις 19 Νοεμβρίου θα ανέβει στο θέατρο «Coronet».