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Νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο δύο ανεξάρτητες εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονταν το καθεστώς των αποσπάσεων ενστόλων και των αποζημιώσεων για υπηρεσιακές μετακινήσεις έρχονται στο φως, καθώς η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας αποκαλύπτει ένα εκτεταμένο δίκτυο έκδοσης εικονικών αποδείξεων διαμονής, με δραστηριότητα στην Αθήνα, στα Ιωάννινα και στη Μυτιλήνη.

Λογιστικά γραφεία στην Ελλάδα και στην Ιταλία, δεκάδες εικονικές εταιρείες, αποβιώσαντες που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι», συναντήσεις κοντά στη ΓΑΔΑ και καταλύματα χωρίς ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση περιλαμβάνονται στα στοιχεία της υπόθεσης, στην οποία κατηγορούνται ότι εμπλέκονται ιδιώτες, αστυνομικοί, στρατιωτικοί και λιμενικοί.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, τουλάχιστον 1.309 ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι χρησιμοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά, με την οικονομική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο να ανέρχεται σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ.

Οι αποσπάσεις, οι αποζημιώσεις έως 6.000 ευρώ και η έκδοση εικονικών αποδείξεων

Η υπόθεση συνδέεται άμεσα με τις αποσπάσεις αστυνομικών από την περιφέρεια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για την ενίσχυση των περιπολιών, τις προσωρινές μετακινήσεις διμοιριών των ΜΑΤ για τη λήψη μέτρων τάξης, αλλά και την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στα νησιά και σε άλλες τουριστικές περιοχές κατά τη θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με το MEGA, η ανισοκατανομή του αστυνομικού προσωπικού, με το 70% των αστυνομικών να βρίσκεται στην περιφέρεια, είχε οδηγήσει στην πραγματοποίηση 1.500 αποσπάσεων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών.

Τα ποσά που λάμβαναν αστυνομικοί για τις συγκεκριμένες μετακινήσεις έφταναν σε ορισμένες περιπτώσεις τα 5.500 έως 6.000 ευρώ, εκ των οποίων 3.000 έως 3.200 ευρώ προορίζονταν για την κάλυψη των εξόδων διαμονής.

Σύμφωνα με το Mega υπάρχουν και καταγγελίες για πολιτικές παρεμβάσεις στη διαδικασία των αποσπάσεων, οι οποίες πραγματοποιούνταν εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα, τα ποσά των αποζημιώσεων αντιστοιχούσαν στο διπλάσιο ή ακόμη και στο τριπλάσιο του μισθού του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

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Ενώ κατά το παρελθόν οι υπηρεσίες αναλάμβαναν τις κρατήσεις των καταλυμάτων, πλέον οι αποζημιώσεις πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ημερήσια αποζημίωση για τη διαμονή κυμαίνεται από 80 έως 110 ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον 30 ευρώ για τη διατροφή.

Οι δύο οργανώσεις, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχαν αναπτύξει κοινή μεθοδολογία, χρησιμοποιώντας εταιρείες για την έκδοση αποδείξεων που αντιστοιχούσαν είτε σε διανυκτερεύσεις που δεν είχαν πραγματοποιηθεί είτε σε ποσά σημαντικά υψηλότερα από το πραγματικό κόστος διαμονής.

Οι κατηγορούμενοι ανέγραφαν στα παραστατικά το ανώτατο προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης, ανάλογα με την περιοχή και τη χρονική περίοδο της μετακίνησης. Οι δικαιούχοι υπέβαλλαν τις αποδείξεις στις υπηρεσίες τους και, αφού εισέπρατταν τα χρήματα από το Δημόσιο, κατέβαλλαν στα μέλη των οργανώσεων την προσυμφωνημένη αμοιβή, η οποία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσε τα 150 ευρώ.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν, παράλληλα, ηλεκτρονικές συναλλαγές στο πλαίσιο των οποίων μέρος των χρημάτων επιστρεφόταν στους ενδιαφερόμενους σε μετρητά, μετά την παρακράτηση της προμήθειας.

Ο «Γιώργος», η «Μαρκέλλα» και το λογιστικό γραφείο στην Ιταλία

Μεταξύ των βασικών προσώπων που απασχολούν τις Αρχές βρίσκονται ένας αστυνομικός των ΜΑΤ από τα Ιωάννινα, μία λογίστρια, γνωστή στους ένστολους ως «Μαρκέλλα», και ένας άνδρας με το όνομα «Γιώργος», στον οποίο αποδίδεται ρόλος στη διανομή των εικονικών αποδείξεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο «Γιώργος» συναντούσε ενδιαφερόμενους ένστολους ακόμη και σε σημεία κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) και στα δικαστήρια, όπου τους παρέδιδε φακέλους με παραστατικά που είχαν εκδοθεί στο όνομά τους.

Η κατηγορούμενη λογίστρια διατηρούσε γραφείο στην Ηλιούπολη, από το οποίο οι ένστολοι μπορούσαν να προμηθευτούν τις αποδείξεις. Η επαγγελματική δραστηριότητά της εκτεινόταν στα νότια προάστια της Αττικής, στη Μυτιλήνη και στην Ιταλία, όπου διατηρούσε επίσης λογιστικό γραφείο. Στο πελατολόγιό της, σύμφωνα με την ΕΡΤ, περιλαμβάνονταν αρκετοί λιμενικοί που ταξίδευαν στη γειτονική χώρα.

Ο συλληφθείς αστυνομικός των ΜΑΤ υπηρετούσε με απόσπαση στην Αθήνα, είχε εκλεγεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Βουλιάστα Ιωαννίνων και ήταν μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι τον έβλεπαν συχνά να κυκλοφορεί με αυτοκίνητα μεγάλης αξίας, αντίστοιχα με εκείνα που κατασχέθηκαν κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις.

Ο πατέρας του αστυνομικού, μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε ότι ο γιος του αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

«Με πήρε ένα τηλέφωνο χθες το βράδυ και μου είπε: “Μην ανησυχείς, μπαμπά, δεν έχω καμία ανάμειξη, καμία σχέση”. Καμία σχέση με τα λεφτά αυτός», ανέφερε.

Πάνω από 173 κατοικίες – Δήλωσαν 23 άτομα σε 44 τετραγωνικά μέτρα

Περισσότερες από 173 κατοικίες σε διάφορες περιοχές της χώρας είχαν μισθώσει ή υπεκμισθώσει οι εταιρείες που συνδέονται με τη μία από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις.

Ο έλεγχος των παραστατικών αποκάλυψε περιπτώσεις ακινήτων που δεν πληρούσαν ούτε τις βασικές προϋποθέσεις διαμονής. Ορισμένοι χώροι δεν διέθεταν ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση, ενώ ως κατάλυμα είχε δηλωθεί ακόμη και μία αποθήκη χωρίς φωτισμό.

Σε άλλη περίπτωση, οι αποδείξεις εμφάνιζαν 23 άτομα να διαμένουν ταυτόχρονα σε ακίνητο επιφάνειας μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονταν στα μέλη των οργανώσεων για να εξασφαλίσουν παραστατικά ακόμη και για ανύπαρκτα ή ακατάλληλα καταλύματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, αρκετοί δικαιούχοι αποζημιώσεων διέμεναν στην πραγματικότητα σε σπίτια συγγενών, φίλων ή συναδέλφων, αλλά και σε χώρους των υπηρεσιών τους, χωρίς να χρησιμοποιούν τα καταλύματα που αναγράφονταν στις αποδείξεις.

Οι μαρτυρίες των ενστόλων, οι συνομιλίες στο Viber και οι αποβιώσαντες «αχυράνθρωποι»

Δύο ένστολοι που είχαν επισκεφθεί το λογιστικό γραφείο της κατηγορούμενης μίλησαν στο STAR για τις αμοιβές που απαιτούνταν για την εξασφάλιση των παραστατικών και τη χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης πρακτικής.

«Αν μιλάμε για μήνα, ήταν από 300 έως 400-500 ευρώ, αναλόγως με το μέρος. Αυτή η υπόθεση κρατά πάρα πολλά χρόνια. Ίσως μια δεκαετία περίπου, από τότε που άρχισε το μεταναστευτικό στο Αιγαίο, όπου οι αποσπάσεις αυξήθηκαν πάρα πολύ», ανέφερε ο πρώτος ένστολος.

Ο δεύτερος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές με τα ξενοδοχεία.

«Όλοι οι ένστολοι πλήρωναν τον ΦΠΑ στο ξενοδοχείο, που ήταν 30 ευρώ, και τα υπόλοιπα από τα 80, τα 50, τα είχαν να φάνε», σημείωσε.

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Για τις συζητήσεις που υπήρχαν εδώ και χρόνια στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης.

«Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί να πει κανένας, από την κορυφή της ιεραρχίας μέχρι κάτω, ότι πέσαμε από τα σύννεφα. Υπήρχαν κάποιες φωνές που συζητούσαν πολλά για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά κανένας δεν μπορούσε μέχρι χθες να το αποδείξει», ανέφερε.

Σύμφωνα με το MEGA, στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτενείς διάλογοι, SMS και μηνύματα μεταξύ μελών των οργανώσεων και αστυνομικών, καθώς και ομαδικές συνομιλίες ενστόλων στο Viber, μέσω των οποίων αναζητούσαν καταλύματα και συνεννοούνταν για την έκδοση των παραστατικών.

Οι πληροφορίες του MEGA κάνουν λόγο και για άλλα κυκλώματα στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στη δικογραφία υπάρχουν αναφορές σε καταλύματα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Τα μέλη των κυκλωμάτων χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον 30 εικονικές εταιρείες, στις οποίες εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι» ακόμη και πρόσωπα που είχαν αποβιώσει πριν από την ένταξή τους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Οι δύο καταγγελίες και η οικονομική ζημία για το Δημόσιο

Δύο καταγγελίες που υποβλήθηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2025 αποτέλεσαν την αφετηρία της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Ακολούθησε, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, προκαταρκτική εξέταση για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και την οικονομική δραστηριότητα των δύο οργανώσεων.

Πληροφορίες τοποθετούν την έναρξη της έκδοσης εικονικών παραστατικών τουλάχιστον στο 2019, χωρίς μέχρι στιγμής οι Αρχές να έχουν προσδιορίσει επισήμως το χρονικό σημείο κατά το οποίο άρχισε η παράνομη δραστηριότητα.

Από την επεξεργασία των στοιχείων, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων υπολόγισε την οικονομική ζημία που προκλήθηκε από τη δράση της πρώτης οργάνωσης σε 2.840.000 ευρώ και της δεύτερης σε 9.520.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν, επιπλέον, μεγάλο αριθμό παραστατικών που είχαν εκδοθεί από εννέα εταιρείες οι οποίες ανήκαν σε αλλοδαπούς «αχυρανθρώπους», καθώς και από δύο επιχειρήσεις με κοινή έδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η πρόσθετη οικονομική ζημία για το Δημόσιο από τις συγκεκριμένες εταιρείες υπολογίζεται σε τουλάχιστον 225.000 και 89.600 ευρώ, αντίστοιχα.

Τα χρήματα στις παπουτσοθήκες και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των 2,4 εκατ. ευρώ

Στις 24 Νοεμβρίου 2026, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων πραγματοποίησε συντονισμένες επιχειρήσεις στην Αττική, στα Ιωάννινα και στη Μυτιλήνη, προχωρώντας στη σύλληψη 21 ατόμων.

Από τους συλληφθέντες, οι 17 κατηγορούνται ως μέλη των δύο οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των δύο προσώπων στα οποία αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Οι υπόλοιποι τέσσερις, τρεις αστυνομικοί και ένας υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στη Μυτιλήνη, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων οργάνωσε υπό συνθήκες μυστικότητας επιχείρηση για τη σύλληψη γυναίκας που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν συνολικά 418.270 ευρώ σε μετρητά.

Από αυτά, τα 328.375 ευρώ εντοπίστηκαν στην κατοικία συλληφθείσας, με μέρος των χρημάτων να είναι τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο και τοποθετημένο σε κρύπτες κάτω από παπουτσοθήκες.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν επίσης:

Κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και εταιρικές σφραγίδες.

Δύο τερματικά POS.

Σημειώσεις με στοιχεία υπηρεσιακών μετακινήσεων και χρηματικά ποσά.

Τέσσερα οχήματα.

Μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ένα κυνηγετικό όπλο.

Ο έλεγχος των τραπεζικών στοιχείων των προσώπων στα οποία αποδίδεται αρχηγικός ρόλος αποκάλυψε αποδεικτικά αναλήψεων μετρητών, καθώς και τέσσερις τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο άνω των 2.400.000 ευρώ.

Για τη διερεύνηση της προέλευσης των χρημάτων ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ για την κατοχή του κυνηγετικού όπλου και των ναρκωτικών ουσιών σχηματίστηκαν δύο αυτοτελείς δικογραφίες σε βάρος ισάριθμων μελών των οργανώσεων.

Οι κακουργηματικές διώξεις και η έρευνα για επιπλέον εμπλεκομένους

Η εισαγγελική Αρχή προχώρησε στον διαχωρισμό της δικογραφίας μετά την προσαγωγή 20 από τους 21 συλληφθέντες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Σε βάρος 16 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργήματα και συγκεκριμένα, κατά περίπτωση, για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Οι 16 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, ενώ τέσσερις στρατιωτικοί που αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες παραπέμφθηκαν στο αρμόδιο στρατοδικείο, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 16 κατηγορούμενα μέλη των δύο οργανώσεων, καθώς και οι 1.309 ταυτοποιημένοι ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη σε βαθμό πλημμελήματος.

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν την ενδεχόμενη εμπλοκή επιπλέον ενστόλων και δημοσίων υπαλλήλων.