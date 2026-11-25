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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (25/11)σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία επι της οδού Πιπίνου στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:30 στο υπόγειο και στο ισόγειο του κτιρίου κι εντός αυτού υπήρχαν πολλά απορρίμματα. Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.