Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στη σύλληψη μιας 51χρονης προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό ενός 11χρονου μαθητή έξω από το Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών. Το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δέχθηκε σπρώξιμο από τον 10χρονο γιο της συλληφθείσας.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης, κατά την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, μετά τη λήξη των μαθημάτων. Ο 11χρονος έχασε την ισορροπία του και προσέκρουσε στα κάγκελα του σχολείου.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί τού έκαναν ράμματα στο κεφάλι. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία, για προληπτικούς λόγους, η διακομιδή του σε Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Η μητέρα του τραυματία υπέβαλε μήνυση στις αρμόδιες Αρχές, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τη μητέρα του 10χρονου. Σε βάρος της 51χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραυματισμού έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση του 11χρονου.