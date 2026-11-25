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Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η ρωσική κυβέρνηση ενόψει του χειμώνα, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανές ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον υποδομών ηλεκτροδότησης και θέρμανσης. Την ίδια ώρα, Ρώσοι πολίτες προμηθεύονται γεννήτριες και μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας, υπό τον φόβο εκτεταμένων διακοπών στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Μαράτ Χουσνούλιν, δήλωσε την Τετάρτη (25/11) ότι η προετοιμασία της χώρας για ενδεχόμενες ουκρανικές επιθέσεις κατά των υποδομών κοινής ωφέλειας αποτελεί κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ουκρανία έχει καταφέρει κατά τη διάρκεια του 2026 να πλήξει ρωσικά διυλιστήρια, λιμάνια και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, ακόμη και βαθιά στο εσωτερικό της ρωσικής επικράτειας.

«Πώς θα περάσουμε τον χειμώνα;»

Μιλώντας ενώπιον βουλευτών, ο Χουσνούλιν, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον τομέα της στέγασης, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Αυτό είναι πλέον το πιο σημαντικό ερώτημα: πώς θα περάσουμε τον χειμώνα, ειδικά ενόψει των επιθέσεων με drones, κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Οι προειδοποιήσεις του Ρώσου αξιωματούχου έρχονται καθώς οι θερμοκρασίες στη Μόσχα υποχωρούν κάτω από το μηδέν αυτή την εβδομάδα, ενώ σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας επικρατούν ήδη συνθήκες παγετού.

Το προηγούμενο έτος, επιθέσεις με drones στην πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, είχαν αφήσει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση για ημέρες.

Οι δημοσιονομικές πιέσεις δυσχεραίνουν τις προετοιμασίες

Ο Χουσνούλιν επισήμανε ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των υποδομών κοινής ωφέλειας δυσχεραίνονται και από τις δημοσιονομικές πιέσεις.

Επιπλέον, οι κάτοικοι πολλών παραμεθόριων περιοχών απαλλάσσονται βάσει της ρωσικής νομοθεσίας από την καταβολή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες οικονομικές δυσκολίες.

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής, η Ρωσία έχει εξαπολύσει επανειλημμένα επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Από τα μέσα του φθινοπώρου του 2026, οι ρωσικές δυνάμεις επανέλαβαν τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις κατά των ουκρανικών εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης και θέρμανσης, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης και νερού ενόψει του χειμώνα.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους, υποστηρίζοντας ότι οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.

Πλέον, οι προειδοποιήσεις της ρωσικής κυβέρνησης αναδεικνύουν την αυξανόμενη ανησυχία της Μόσχας για τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίστοιχες επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας κατά τους χειμερινούς μήνες.