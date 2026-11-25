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Αντιμέτωπη με πέντε ποινικές κατηγορίες βρίσκεται μία 15χρονη στη Βαρσοβία της Πολωνίας, η οποία εξυμνούσε δημοσίως τρομοκρατικές ενέργειες και υποστήριζε μέσω αναρτήσεών της στο διαδίκτυο ότι προετοίμαζε βομβιστική επίθεση.

Η αστυνομία της πολωνικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε την Τετάρτη (25/11) ότι σε βάρος της ανήλικης απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πέντε αδικήματα, έπειτα από έρευνα σχετικά με επικίνδυνο περιεχόμενο που είχε δημοσιεύσει στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το TVP World, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η 15χρονη διέδιδε και παρουσίαζε δημοσίως περιεχόμενο τρομοκρατικού χαρακτήρα, δήλωνε ότι προετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό και εξυμνούσε τρομοκρατικές ενέργειες.

Έπειτα από καταθέσεις μαρτύρων και ανάλυση του δημοσιευμένου υλικού, οι αστυνομικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αναρτήσεις της ανήλικης είχαν προκαλέσει δικαιολογημένο αίσθημα απειλής μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η 15χρονη αφέθηκε ελεύθερη και παραδόθηκε στον νόμιμο κηδεμόνα της, ενώ αρμόδιο για την περαιτέρω διαχείριση της υπόθεσης θα είναι το οικογενειακό δικαστήριο.

Ανησυχία για την ασφάλεια στα σχολεία της Πολωνίας

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων στην Πολωνία.

Τον Οκτώβριο, η χώρα συγκλονίστηκε από σειρά επιθέσεων και περιστατικών που αφορούσαν καταγγελίες για σχεδιαζόμενες επιθέσεις σε σχολεία, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και 14 τραυματίες.

Τα περιστατικά οδήγησαν στην έναρξη αστυνομικής επιχείρησης σε εθνικό επίπεδο για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Επιπλέον, τον Νοέμβριο, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση στην Κρακοβία, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε μια χώρα όπου τέτοιου είδους περιστατικά βίας είναι σπάνια.

Αστυνομία: «Το διαδίκτυο δεν προσφέρει ούτε ανωνυμία ούτε ατιμωρησία»

Με αφορμή την υπόθεση της 15χρονης, η αστυνομία της Βαρσοβίας κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στο διαδίκτυο.

«Το διαδίκτυο δεν προσφέρει ούτε ανωνυμία ούτε ατιμωρησία», προειδοποίησαν οι Αρχές.

Όπως επισήμαναν, περιεχόμενο που μπορεί να εκλαμβάνεται ως αθώο αστείο είναι δυνατόν να προκαλέσει πραγματική ανησυχία και να επιφέρει σοβαρές νομικές συνέπειες.

Παράλληλα, η αστυνομία κάλεσε τους γονείς να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη διαδικτυακή δραστηριότητα των παιδιών τους και να καλλιεργούν μαζί τους σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης.