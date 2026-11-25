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Νέο επεισόδιο της σειράς “Κρίνο και Αγκάθι” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Γεροδήμος πεπεισμένος πια πως ο θάνατος του Στέλιου ήταν ανθρωποκτονία, προσπαθεί να εξιχνιάσει την υπόθεση με κύριο στοιχείο το φυλαχτό.

Όταν, όμως, έρχεται να τον βρει η Δέσποινα μανιασμένη μετά τις αποκαλύψεις του Σκλίβα, αποφεύγει να της αποκαλύψει όσα γνωρίζει, με την ελπίδα να μη δημιουργηθεί νέα ένταση στο χωριό.

Από την άλλη η Φρόσω, παλεύοντας να αποτρέψει την ανάμιξη του Στάθη, τον αναγκάζει τελικά να της εξομολογηθεί τον έρωτα του για την Λευκή.

Στο μεταξύ, ο Μήτρος αγωνιά αν θα στοχοποιηθεί από τον Γεροδήμο, ενώ ο Τριαντάφυλλος, καταλαβαίνοντας την εμπλοκή του στο φόνο του Στέλιου, τον απειλεί.

Κι ενώ η Λεμονιά συνεχίζει να τρέμει μήπως αποκαλυφθούν, η κατάσταση στο Δρογουταίικο είναι πια τόσο απελπιστική οικονομικά, που η Χρυσούλα προσπαθεί να βρει λύση ζητώντας δουλειά από τη Κούμαρη.

Στο Αρβανιταίικο από την άλλη, Θωμάς και Παναγής καταστρώνουν την αντεπίθεσή τους απέναντι στους Ιταλούς και στον Σκλίβα, ο οποίος χρησιμοποιεί ήδη τη νέα του θέση εναντίον τους.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά η Λευκή έχοντας χάσει πια κάθε επιθυμία για εκδίκηση, παραδέχεται πως αγαπάει τον Μάρκο. Μάρκος και Λευκή κάνουν έρωτα…

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