Νέο απολαυστικό επεισόδιο “First Dates” έρχεται απόψε στις 21:00 στο Star.

Ο Χρήστος αναζητά την κομψή και περιποιημένη κοπέλα που θα του αλλάξει τη ζωή. Ονειρεύεται έναν δυναμικό έρωτα, χωρίς ζήλιες και κυρίως χωρίς ίχνος ρουτίνας!

Η Ντίνα έρχεται από την Καβάλα και ανυπομονεί να ζήσει επιτέλους ένα ραντεβού σε εστιατόριο και όχι σε… παγκάκι! Άραγε, θα είναι αυτή η αλλαγή σκηνικού το κλειδί για ένα επιτυχημένο ραντεβού;

Η γοητευτική Βιβή, μετά από χρόνια παραμονής στην Αμερική, επιστρέφει στην Ελλάδα έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Το μόνο που της λείπει είναι ένας άντρας για να γράψουν αυτή την ιστορία μαζί.

Απέναντί της θα βρεθεί ο Βαγγέλης, ο οποίος επιστρέφει για δεύτερη φορά στο εστιατόριο του έρωτα, αποφασισμένος αυτή τη φορά η τύχη να είναι με το μέρος του.

Ο Δημήτρης, ένας άλλος Maluma του Περιστερίου, μπορεί να είναι μόλις 23 χρονών, αλλά δηλώνει κουρασμένος από τα παιχνίδια! Αναζητά μια σοβαρή κοπέλα, για να βιώσουν μαζί τη γλύκα του έρωτα.

Η Έλλη, από την πλευρά της, ανυπομονεί να γνωρίσει το αγόρι που θα την κάνει να μη μπορεί να σκεφτεί τίποτα άλλο εκτός από εκείνον! Θα βρουν άραγε ο ένας στον άλλον αυτό που ψάχνουν ή θα χρειαστεί να συνεχίσουν την αναζήτηση;

Τρία ραντεβού, έξι διαφορετικές προσωπικότητες και μία κοινή ελπίδα: μήπως αυτή τη φορά ο έρωτας βρίσκεται ένα ραντεβού μακριά;

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.