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Νέες αποκαλύψεις για τις επιχειρηματικές διασυνδέσεις της Άλις Χουάνγκ, της Κινέζας επιχειρηματία που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, φέρνει στο φως αποκλειστική έρευνα του Reuters. Σύμφωνα με οικονομικά έγγραφα που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως, εταιρείες συνδεδεμένες με συγγενείς και επιχειρηματικούς συνεργάτες της συμμετείχαν στη χρηματοδότηση ισχυρών υπολογιστικών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κίνα, συνολικής δηλωμένης αξίας 270 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (25/11), βασίζεται σε δεκάδες καταχωρίσεις κινεζικού μητρώου πιστώσεων, το οποίο καταγράφει εξοπλισμό που χρησιμοποιείται ως εγγύηση για δάνεια και άλλες μορφές χρηματοδότησης.

Τα έγγραφα αναφέρονται σε έως και 764 διακομιστές και υπολογιστικές μονάδες Τεχνητής Νοημοσύνης, αξίας 270 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και σε πρόσθετο δικτυακό εξοπλισμό αξίας 31 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μεγάλο μέρος των συστημάτων εμφανίζεται εγκατεστημένο σε συγκρότημα κέντρων δεδομένων στη Σαγκάη, το οποίο συνδέεται με ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι αποκαλύψεις έρχονται μόλις δύο ημέρες μετά την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου να εντάξει τη Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη την οποία στο παρελθόν ήλεγχε η Άλις Χουάνγκ, στη μαύρη λίστα εμπορικών περιορισμών των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές αρχές διερευνούν εάν η Megaspeed διευκόλυνε την πρόσβαση κινεζικών επιχειρήσεων σε προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia, παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών.

Τα έγγραφα που εξέτασε το Reuters δεν αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός περιείχε απαγορευμένους επεξεργαστές ούτε προσδιορίζουν πώς και πότε εισήχθη στην Κίνα.

Εκατοντάδες διακομιστές σε κέντρο δεδομένων της Σαγκάης

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η κινεζική εταιρεία Century Litong, προτιμώμενος συνεργάτης της Nvidia στον τομέα των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ενοικίαση ισχυρών διακομιστών σε επιχειρήσεις που χρειάζονται μεγάλη υπολογιστική ισχύ για την ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η Century Litong συνήψε πέντε συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι συμφωνίες αφορούσαν έως 512 διακομιστές, δηλωμένης αξίας περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τέσσερις από αυτές κατέγραφαν εξοπλισμό στο κέντρο υπερυπολογιστών Τεχνητής Νοημοσύνης του Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ, στη Σαγκάη.

Το συγκεκριμένο κέντρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύμπλεγμα εγκαταστάσεων, στην ανάπτυξη των υποδομών του οποίου συμμετείχε η Shanghai Longrui.

Η κινεζική εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Century Huatong είχε προηγουμένως συμμετοχή στη Shanghai Longrui, ενώ περίπου το 10% των μετοχών της ανήκει στον τεχνολογικό κολοσσό Tencent.

Τα οικονομικά έγγραφα καταγράφουν επίσης μία συμφωνία για 128 διακομιστές, με οκτώ επεξεργαστές γραφικών στον καθένα.

Πρόκειται συνολικά για 1.024 επεξεργαστές, ενώ η δηλωμένη αξία κάθε διακομιστή έφτανε έως και τις 450.000 δολάρια.

Άλλη συναλλαγή αφορούσε 128 διακομιστές αξίας 57 εκατομμυρίων δολαρίων, με χρηματοδότηση από εταιρεία του ομίλου AVIC, ενός κινεζικού επιχειρηματικού κολοσσού που υποστηρίζεται από το κράτος και δραστηριοποιείται στους τομείς της αεροπορίας και της άμυνας.

Στο ίδιο κέντρο δεδομένων καταγράφηκαν περισσότερες από 10.000 κάρτες δικτύου Nvidia ConnectX-7 και 730 μονάδες BlueField-3.

Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση μεγάλου αριθμού υπολογιστών, επιτρέποντας την εκτέλεση απαιτητικών εργασιών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η σύνδεση με την Tencent και η κατηγορηματική διάψευση

Η έρευνα του Reuters εντόπισε επίσης στοιχεία που συνδέουν την ανάπτυξη του κέντρου δεδομένων με παλαιότερη συνεργασία μεταξύ της Tencent και της τοπικής κυβέρνησης της περιοχής Σονγκτζιάνγκ της Σαγκάης.

Το 2020, οι δύο πλευρές είχαν ανακοινώσει στρατηγική συνεργασία για τη δημιουργία υποδομών υπολογιστικής ισχύος για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Εταιρικές καταχωρίσεις της ίδιας περιόδου αναφέρονταν στη συμμετοχή της Shanghai Longrui ως παρόχου υποδομών για την κατασκευή και λειτουργία του κέντρου.

Ωστόσο, η Tencent αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε άμεση εμπλοκή στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εκπρόσωπός της δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία δεν ανέπτυξε ούτε συμμετείχε στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου κέντρου δεδομένων.

Υποστήριξε επίσης ότι η Tencent δεν υπήρξε ποτέ ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του έργου και ότι το όνομα και τα εμπορικά της σήματα χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια.

Παράλληλα, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπορική σχέση με τη Megaspeed ή τις θυγατρικές της.

Το Reuters διευκρινίζει ότι τα έγγραφα δεν αποδεικνύουν πως η Tencent αγόρασε, ενοικίασε ή χρησιμοποίησε τους συγκεκριμένους διακομιστές.

Οι οικογενειακοί και επιχειρηματικοί δεσμοί της Άλις Χουάνγκ

Η αποκλειστική έρευνα εξετάζει επίσης ένα δίκτυο επιχειρήσεων που συνδέεται με την οικογένεια και τους συνεργάτες της Άλις Χουάνγκ.

Σύμφωνα με εταιρικά μητρώα, η Century Litong, η Century Longteng και η Century Huatong συνδέονται μέσω παλαιότερων συμμετοχών με την αδελφή της, Χουάνγκ Γιου, και τον σύζυγό της, Κανγκ Γουέι, ο οποίος δραστηριοποιείται στον επενδυτικό τομέα.

Η Century Litong ιδρύθηκε το 2023 ως θυγατρική της Shanghai Century Longteng.

Η τελευταία ελέγχεται πλέον εξ ολοκλήρου από τη Century Huatong, ωστόσο στο παρελθόν στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετείχαν κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαγκάης και επενδυτική εταιρεία συνδεδεμένη με τη Χουάνγκ Γιου και τον Κανγκ.

Μάλιστα, κυβερνητικό έγγραφο του 2022 αναφέρει τον Κανγκ ως εκτελεστικό διευθυντή της Century Longteng.

Η Century Huatong κατέχει επίσης το 70% εταιρείας στην οποία η Άλις Χουάνγκ είχε διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Παράλληλα, διατηρεί συμμετοχή στη 7Road Holdings, πρώην υπερπόντια θυγατρική της οποίας μετονομάστηκε σε Megaspeed το 2023.

Οι συνδέσεις αυτές καταδεικνύουν την ύπαρξη επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των συγκεκριμένων ομίλων, χωρίς να αποδεικνύουν ότι η Άλις Χουάνγκ έλεγχε προσωπικά όλες τις χρηματοδοτικές συμφωνίες.

Πρόσθετη χρηματοδότηση 70 εκατ. δολαρίων με εγγύηση εξοπλισμό AI

Το επιχειρηματικό δίκτυο είχε αναπτύξει επίσης μεγάλο κέντρο δεδομένων στην πόλη Γουχού, περίπου 300 χιλιόμετρα δυτικά της Σαγκάης.

Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία Wuhu Century Longteng, την οποία μέχρι τις αρχές του 2026 ήλεγχε κατά πλειοψηφία η αδελφή της Άλις Χουάνγκ μέσω επενδυτικών σχημάτων, χρησιμοποίησε επιπλέον 252 υπολογιστικές μονάδες Τεχνητής Νοημοσύνης ως εγγύηση για δάνειο 70 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2026 με την κινεζική Ping An Bank.

Τα σχετικά έγγραφα δεν διευκρινίζουν πού βρίσκονταν εγκατεστημένα τα συγκεκριμένα συστήματα.

Το Reuters τονίζει ότι τα ποσά των 270 εκατομμυρίων δολαρίων αφορούν τη δηλωμένη αξία εξοπλισμού που καλύπτεται από χρηματοδοτικές συμφωνίες.

Δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκην ότι πραγματοποιήθηκαν νέες αγορές αντίστοιχου ύψους ή ότι όλες οι καταχωρίσεις αφορούν διαφορετικό εξοπλισμό.

Οι συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε ακριβές υπολογιστικές υποδομές χωρίς να χρειάζεται να καταβάλουν εξαρχής το σύνολο του κόστους.

Το σκάνδαλο της Nvidia και η απόφαση των ΗΠΑ για τη Megaspeed

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τη Nvidia.

Η σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, με την Άλις Χουάνγκ προκάλεσε σοβαρή κρίση στην εταιρεία, οδηγώντας στην προσωρινή αποχώρησή του από τη διοίκησή της.

Ο Χουάνγκ επέστρεψε στη θέση του στις 23 Νοεμβρίου, έπειτα από απουσία 11 ημερών.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Άλις Χουάνγκ έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν πιθανές σχέσεις της με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών και ενδεχόμενη παράκαμψη των περιορισμών στην εξαγωγή προηγμένων επεξεργαστών.

Η Κίνα έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί κατασκοπείας ως αβάσιμες.

Τη Δευτέρα (23/11), το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου πρόσθεσε τη Megaspeed και συνδεδεμένες εταιρείες στον κατάλογο εμπορικών περιορισμών των ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η εταιρεία θα χρειάζεται πλέον ειδική αμερικανική άδεια για την απόκτηση ορισμένων προϊόντων και τεχνολογιών που υπόκεινται στους σχετικούς εξαγωγικούς κανόνες.

Η Megaspeed αρνείται ότι έχει παραβιάσει τη νομοθεσία και υποστηρίζει ότι συμμορφώνεται με τους αμερικανικούς περιορισμούς.

Έχει επίσης δηλώσει ότι η Άλις Χουάνγκ αποχώρησε επισήμως από την εταιρεία τον Αύγουστο του 2025.

Γιατί οι αποκαλύψεις προκαλούν ανησυχία στην Ουάσινγκτον

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία λόγω του ανταγωνισμού Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει περιορισμούς στην εξαγωγή προηγμένων επεξεργαστών προς την Κίνα, επιχειρώντας να εμποδίσουν την πρόσβαση του Πεκίνου σε τεχνολογίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τόσο τις εμπορικές όσο και τις στρατιωτικές δυνατότητές του.

Η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης, καθώς οι επεξεργαστές της χρησιμοποιούνται ευρέως στην εκπαίδευση και λειτουργία προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η νέα έρευνα αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών, επενδυτών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών μπορεί να χρηματοδοτεί μεγάλες υπολογιστικές εγκαταστάσεις στην Κίνα.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι εταιρείες χρηματοδότησαν εξοπλισμό Τεχνητής Νοημοσύνης δεν συνιστά από μόνο του απόδειξη παράνομης μεταφοράς αμερικανικής τεχνολογίας.

Το Reuters δεν κατάφερε να διαπιστώσει εάν οι συγκεκριμένοι διακομιστές περιείχαν επεξεργαστές που απαγορευόταν να εξαχθούν στην Κίνα.

Η Nvidia, η Century Litong και αρκετές άλλες εταιρείες που κατονομάζονται στην έρευνα δεν απάντησαν στα αιτήματα του πρακτορείου για σχολιασμό. Το Reuters δεν κατάφερε επίσης να επικοινωνήσει με την Άλις Χουάνγκ, την αδελφή της και τον σύζυγό της.

Οι νέες πληροφορίες προσθέτουν ένα ακόμη στοιχείο στην έρευνα για τις επιχειρηματικές σχέσεις που συνδέουν τη Nvidia, τους συνεργάτες της στην Ασία και την ταχέως αναπτυσσόμενη κινεζική βιομηχανία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι κατά πόσο τα συγκεκριμένα εταιρικά και χρηματοδοτικά δίκτυα χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για νόμιμη ανάπτυξη υποδομών ή διευκόλυναν και την πρόσβαση της Κίνας σε τεχνολογία που οι ΗΠΑ επιδιώκουν να περιορίσουν.