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Την θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του καταξιωμένου σκηνοθέτη Γιάννη Ιορδανίδη. Το πολύ δυσάρεστο νέο έκανε γνωστό ο Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Ο καλλιτέχνης και βουλευτής, κοινοποίησε στις πλατφόρμες φωτογραφία του Γιάννη Ιορδανίδη.

Στο κείμενο με το οποίο συνόδευσε το στιγμιότυπο, ο Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε ότι ο επιτυχημένος σκηνοθέτης άφησε την τελευταία του πνοή, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Ακόμα, ο καλλιτέχνης τόνισε πως ο Γιάννης Ιορδανίδης ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες «με πλήθος επιτυχιών» στη διάρκεια της πορείας του.

Συγκεκριμένα, στη δημοσίευση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία μοιράστηκε με τον υπόλοιπο κόσμο το δυσάρεστο νέο του θανάτου του Γιάννη Ιορδανίδη, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε στη λεζάντα του: «Το 2026 μας παίρνει πολλούς αξιόλογους κι αγαπημένους! Ο Γιάννης Ιορδανίδης ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες μας, με πλήθος επιτυχιών, Έλληνας από την Αλεξάνδρεια από χθες ξαφνικά δεν είναι ανάμεσα μας… καλό ταξίδι Γιάννη..».